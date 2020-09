El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, pidió este martes a los camioneros que “depongan el paro ahora” y que reconsideren la propuesta final del Ejecutivo para llegar a un acuerdo y que ayer fue rechazada por los transportistas.

“Yo veo que el país está cansado de los ultimátum y de la tesis de las amenazas por uno y otro lado, la inmensa mayor parte de la ciudadanos entiende y empatiza con los choferes de camioneros, pero cuando el riesgo empieza a ser a que no lleguen los alimentos, las medicinas, la calefacción, quienes son las principales víctimas, son las personas que ya lo han pasado suficiente mal en esta pandemia”, expresó hoy el ministro vocero de Gobierno.

En ese contexto, Bellolio expresó que “yo quiero pedirle a los camioneros y dirigentes que depongan el paro ahora, ustedes han dicho al país que quieren que haya Estado de derecho en todo el país, y especialmente en La Araucanía, tenemos una coincidencia en eso, pero eso es incompatible con demorar o poner en riesgo la cadena de abastecimiento”.

“Es momento que ahora ya depongan esa movilización, el Gobierno ha tenido permanente diálogo e hizo una oferta que es una propuesta final, nosotros esperamos que la tomen, lamentablemente el día de ayer estando a minutos de que se tomara por completo esa propuesta que hizo el Gobierno, por diferencias internas esta se cayó, yo espero que hoy lo reconsideren”, sostuvo.

Acusación constitucional

Consultado por la acusación constitucional que la DC anunció en contra del titular del Interior, Víctor Pérez, Bellolio comentó que “por supuesto que yo espero que la DC en vez de ultimátum se sume a la cooperación, se sume a la ayuda que necesite Chile para salir adelante. Y que no le quepa ninguna duda de que cuando estén las causales para invocar la ley de seguridad interior del Estado o cualquier otra, el Gobierno lo va a hacer. Siempre nosotros pensamos que es el camino del diálogo y es el que hemos tenido permanente”.

“Yo creo que no hay ninguna razón por la cual esto pueda prosperar, no fue la posición que ellos tuvieron cuando en el Gobierno pasado, el ministro del Interior era de la DC, el país no necesita más ultimátum, esto no es la primera vez que pasa, y es el camino del diálogo, de solucionar los problemas en vez de agregar problemas el que nosotros estamos tomando”, recalcó.

Más temprano, el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg, encabezó una reunión de coordinación legislativa con parlamentarios de Chile Vamos que integran las comisiones de seguridad ciudadana del Senado y la Cámara, cita a la que también asistió el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli.

Sobre la misma, Monckeberg comentó que la idea era “poder exteriorizarse cuáles son los proyectos que a juicio del Gobierno tienen que avanzar de manera rápida, que están en el Congreso con suma urgencia y discusión inmediata y cuáles son los proyectos que ellos estiman también o cómo se podría contribuir a mejorar esta agenda”, añadiendo la necesidad de sacar adelante una agenda urgente en la materia.

/psg