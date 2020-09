En Universidad de Chile se juramentaron ganar el próximo Superclásico a Colo Colo. Así por lo menos lo dejó en claro, Walter Montillo.

El ídolo bullanguero, recalcó las ganas que tiene el equipo de conseguir el triunfo ante el archirrival. La última vez celebraron los azules frente a los albos, fue el 2013. «Me siento pleno, óptimo y veo que los muchachos también, con ganas de quebrar esos siete años de que no se le gana a Colo Colo», indicó.

«Estamos preparados para dar ese salto, creo que aparte lo necesitamos, si venimos hablando que queremos pelear un campeonato y estar entre los equipos de arriba, clasificando a las copas, hay que ganar este tipo de partidos, si no, se hace difícil», agregó en conferencia virtual en el CDA.

Montillo y los experimentados

El volante de Universidad de Chile, además destacó la experiencia de los jugadores de Colo Colo. Aunque avisó que en la «U», también los hay. «Acá también tenemos jugadores con experiencia, trataremos de hacer nuestro mejor partido, jugar como sabemos y tratar de ganar. Se respeta mucho la trayectoria de cada uno de los jugadores. Pero de este lado también tenemos muchos jugadores con trayectoria y experiencia», sostuvo.

Finalmente, la «Ardilla», alertó que para ganarle a Colo Colo, este domingo a las 14 horas en el Nacional, no deben repetir las pifias futbolísticas, que mostraron frente a Palestino el partido pasado. «Creo que el equipo estará preparado para hacer un gran partido. Eso no significa que será fácil. Creo que si jugamos bien y hacemos lo que veníamos entrenando, que en momentos contra Palestino no lo hicimos, tendremos más chances», cerró.

/