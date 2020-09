Luego de que se informara que Arturo Vidal no iba a continuar en el Barcelona, surgieron una serie de especulaciones en torno a su próximo club. A partir de esto la prensa mexicana advirtió que el volante chileno “le romperá el corazón a los hinchas del América”.

¿El motivo? TVAzteca destaca la portada de La Gazzetta dello Sport en el que se da por hecho que el volante chileno continuará su carrera en Europa, específicamente en el Inter de Milán.

Captura: TVAzteca

“¡Lloran los Azulcremas! No cabe duda de que Arturo Vidal ilusionó a todos los aficionados del América al declarar que le gustaría jugar para las águilas en un futuro, sin embargo está a punto de romperle el corazón a todos ellos”, destacan.

El probable destino de los “cortados” por Ronald Koeman en el Barcelona

Ivan Rakitic:

El mediocampista croata fue recientemente confirmado como refuerzo del Sevilla, su último equipo antes de fichar en el Barcelona. El subcampeón del mundo en Rusia 2018 llega con la misión de reemplazar en el mediocampo a Ever Banega, quien emigra a Arabia Saudita.

Luis Suárez:

Si finalmente se concreta su casi segura salida del Barcelona, hay tres equipos que estarían dispuestos a realizar el esfuerzo de fichar al uruguayo.

Según detallaron en España, y luego que el Ajax de Holanda descartara un regreso del ‘Pistolero’, Juventus, Atlético de Madrid y PSG asoman en el horizonte del atacante.

Eso sí en las últimas horas, todo indica que el más interesado en fichar al delantero uruguayo es el equipo dirigido por Andrea Pirlo.

Samuel Umtiti:

Su salida del Barcelona parece ser un hecho, a no ser de un pequeño gran detalle que podría impedir que fiche en otro club. Según han publicado en España, los problemas físicos del defensor francés serían una complicación no menor, ya que se especula que no pasaría los exámenes de rigor.

Los equipos que estarían interesados en contratarlo serían Manchester United y Olympique Lyon.

Caso especial: Lionel Messi

La situación de ‘La Pulga’ es muy diferente, pero de igual forma estaría en la puerta de salida del club por decisión propia. En caso de partir del Camp Nou, el astro argentino aparece en la órbita de Manchester City y Paris Saint-Germain, siendo el elenco inglés su más probable destino debido a la cercanía con el DT Josep Guardiola.

/