Una dura situación es la que relata Valeria Pérez, expareja del volante de Colo Colo Leonardo Valencia, a quien acusa de diversos episodios de maltrato, los que se habrían iniciado desde el año 2011.

En conversación exclusiva con Bienvenidos, la mujer asegura que durante mucho tiempo escondió “todo el abuso de poder, toda la vida”. “Por no tener lo que tenía él, que no me escuchen, que nos sean capaces de encerrar a un tipo tan violento, de tenerlo en una clínica psiquiátrica porque puede hacer sufrir a otra mujer”.

16 años tenía cuando ambos coincidieron en Peñaflor, aunque él –con casi dos décadas de vida- aún no conocía el éxito en el fútbol ni menos pensaba en un contrato con Colo Colo. Comenzaron así una relación que se tornó más seria con el nacimiento de su primer hijo, momento en que Valeria decidió dejar el colegio.

El 18 de julio de 2011, sin importar un embarazo de cinco meses, Valencia la habría agredido, iniciándose con eso la solicitud de formalización por el delito de lesiones menos graves en el Juzgado de Garantía de Talagante.

La pareja se habría separado, pero el tiempo calmó las cosas y el camino para el futbolista se comenzó a abrir con un contrato en Unión La Calera.

“En La Calera fue una pesadilla igual (…) pasaba más encerrada que con comunicación con alguien del exterior, o con mi familia que tampoco iba a viajar a verme”.

“Él decía que no quería que conociera gente de afuera (…) él tenía como miedo de eso porque es súper celópata”, relata Valeria.

Agregó que el encierro se tornó una costumbre. El viernes 16 de marzo de 2012 la situación se tornó aún más compleja, cuando el jugador decidió dejarla con llave durante todo un fin de semana, a propósito de la concentración por un encuentro con Universidad Católica.

“No duermo en la noche, me la paso mirando por la ventana, me da miedo porque aquí no es una zona segura, no vivo tranquila”, explicó Valeria respecto a su situación actual.

Leonardo Valencia recibió la pena de 41 días de prisión por el delito de lesiones menos graves, mientras que el Juzgado de Garantía de Talagante lo condenó también por otra causa a 61 días. En ambas se sustituyó la sanción por una remisión condicional.

La carrera del actual jugador de Coloc Colo siguió su curso y la pareja intentó nuevos acercamientos, los cuales fueron infructuosos.

“Me pateó en el suelo, me empujó, los niños ahí, no le importaba nada”, contó la afectada evidentemente conmocionada.

El relato de una vecina del exjugador de Colo Colo

Junto con el testimonio de la exesposa de Leonardo Valencia, también nuestro periodista pudo conversar con una vecina de ambos en La Calera.

“Yo escuchaba golpes (…) Ella gritaba sáquenme de aquí, me tení encerrada. Este desgraciado la dejaba encerrada, no la dejaba salir”, contó la mujer que prefirió resguardar su identidad.

El número 10 de Colo Colo realizó sus descargos a través de redes sociales, donde aseguró que se trata de “intentos claros de perjudicar mi imagen”.

