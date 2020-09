El empate con Universidad de Chile no le sirvió de mucho a Colo Colo, ya que aún no puede salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones cuando han transcurrido nueve fechas del Campeonato Nacional.

Muchas versiones de prensa aseguraban que esta situación tiene muy inquieto a la dirigencia de Blanco y Negro, por lo que querían apostar por adelantar la llegada de Gustavo Quinteros como entrenador, aunque posteriormente le confirmó a Claudio Borghi que no había tenido conversaciones.

A eso se suman las declaraciones de su representante, Luciano Duthu, quien en conversación con La Cuarta, aseguró que no han recibido ninguna llamada del Cacique y que no existe ningún preacuerdo para que el ex UC asuma.

“Colo Colo no se ha comunicado ni con Gustavo ni conmigo en los últimos días. Marcelo Espina lo llamó al técnico algunos meses atrás, pero fue sólo un sondeo. No existe ningún pre acuerdo con Gustavo, como aseguran algunos medios chilenos. No sé de dónde pueden sacar esa información. Colo Colo es un gran desafío, pero no existe nada oficial”, señaló el agente.

Quinteros dejó una grata sensación tras su paso por Universidad Católica.

De paso, negó tajantemente las informaciones de que pudiera llegar esta semana a Chile como se había adelantado previo al Superclásico.

“Gustavo no puede viajar a Santiago en este momento. Primero, porque la emergencia sanitaria se lo impide. Luego, porque son bien pocas las cosas que le quedan por hacer en Chile. Tiene que realizar un par de trámites familiares, pero nada específico”, agregó.

/Fuente: Dale Albo