“La renuncia, de seis miembros de la “Corporación futbolistas por Siempre” luego de que participamos activamente en reuniones con el “Sifup” logrando un aporte económico, es algo que tendrá que explicar la directiva que preside Duran que nos invitó como a todos a trabajar en beneficio de los asociados” Señala Germán Rodriguez Cornejo ex futbolista, entrenador.

Hoy un Ingeniero de gran prestigio en el rubro salud y educación, quien agrega:” La solidaridad para mí la viví de siempre, el mirar a la cara, el respeto y la gratitud van conmigo de la mano. ( j En la foto con Elías ) Con él y un Crack, estuvimos en diferentes eventos me invitó a jugar a Brasil con un grupo estelar. Por lo mismo cuando la directiva me pidió presentar un proyecto ante el Sindicato, lo elaboré se lo presentamos al directorio y conseguimos, 25 millones por lo que resta del año, y el doble, para el 2022. Y de pronto nos anuncian por vía online, que no somos directores .

Notamos algo algo extraño y con Francisco Farlie, Sandrino Castec, Omar Souvageot, Luis Urbina y Miguel Candia renunciamos en un documento firmado con copia a los colegas asociados .Muchos nos han llamado y en el texto se exponen motivo, causas y razones de nuestra determinación

Y luego de aquello su trato nos obligó a tomar esta medida. Nunca hubo respuesta y pero creo que en mi caso hay razones me quedan dudas cuando esta Corporación centró su base en el sistema previsional. Durán tengo entendido es funcionario del IPS, (ex INP) realizadas las consultas, queda claro que solo es letra escrita y deseos. No se puede jugar con las ilusiones de gente. En lo personal yo no me prestaré jamás para avalar situaciones como estas . Me voy conforme y el resultado de lo que realizamos en beneficio de esta Corporación y como hombre de fútbol agradecido de esta disciplina . Espero que se logren objetivos reales y concretos en beneficio de mis ex colegas de profesión que necesitan apoyo.