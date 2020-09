Flash es un perrito rescatista que trabaja junto a los “topos chilenos” en medio de los escombros que dejó la explosión que afectó a Beirut, la capital del Líbano, el pasado 4 de agosto.

El can ha sido destacado en diversos medios internacionales, luego que los nacionales detectara señales de vida bajo los escombros de un edificio, siendo alertados justamente por Flash.

“Un perro rescatista y la esperanza de un milagro cautivan a Beirut”, tituló por ejemplo The New York Times, resaltando que “un equipo chileno de búsqueda y Flash, su perro, descubrieron lo que parecía ser el latido de un corazón debajo de los escombros de la explosión del 4 de agosto en el puerto”.

Además, remarcaron que un artista llamado Ivan Debs creó una ilustración del can. “Tenemos mucho que aprender de él”, escribió el ilustrador en Twitter.

🇱🇧🇨🇱Flash the Chilean rescue dog

1 month after the Beirut Explosion,

In Lebanon, this rescue dog on the field with a team from Chile, felt the heartbeat of a victim under the ruins.

We have lot to learn from him, and from the heart 🙏❤️ #lebanon #chile pic.twitter.com/6eOuuV9F66

— IvanDebs (@DebsIvan) September 4, 2020