Me imagino una fonda casera. Todos llegando con mascarillas y saludando con el codo….

Primer terremoto y se bajan las mascarillas al cuello… salen los choripanes y vamos poniéndole pebre con la misma cucharita… y la mayonesa, no falta el que con el dedo le saca lo que queda en la punta del envase y luego se chupa el dedo.

Salen los anticuchos y más de alguna que no quiere engordar lo comparte y comen entre dos ….

Otra vuelta de terremoto y las mascarillas se manchan con pipeño.

Vamos amenizando con cuecas y cómo no falta el que no trajo pañuelo… vamos usando la mascarilla… después no sabe dónde la dejó…

Seguimos con otro salú y no saben cuál era su vaso…, con suerte alguien enjuagará uno… Sale el asado y vamos todos metiendo la mano para escoger el mejor trozo…

Las ensaladas chilenas y las papas mayo se van sacando con el mismo tenedor y más de uno, se lo llevó a la boca… y lo vuelve a la fuente….

Siguen los salú y las mascarillas son babero, los que aún las tienen… hay muchas por ahí en la mesa, en las sillas…. Algunas se usan de servilletas…

Siguen las cuecas, cumbias y las infaltables rancheras… Abrazaditos y cariñosos … No faltará el que diga ” somos amigos o no somos amigos, salú compadre, no me desprecie”

Los niños jugando en el patio, transpirando de tanto correr y saltar, tomando bebida del primer vaso que encuentran, para luego ir a regalonear con la abuelita o la tía que no veía hace meses… ya hace rato olvidaron las mascarillas.

Los fumadores no se aguantan y cómo están en el patio fuman y lanzan el humo.

Son las 21 hrs y aún queda comida y terremoto…. “Cómo nos vamos a ir, ya no alcanzamos”, se decide quedarse de amanecida, total son familia y amigos.

Algunos se duermen en un sillón un rato y algunos le pintarán la cara con carbón…

Amanece, termina el toque de queda… vamos despertando y algún jugoso insiste en manejar con trago… la noche estuvo bien regada… antes de salir un salú… Suben a los autos los niños dormidos, sin siquiera haber lavado sus manos, se despiden de besos y abrazos… lo pasaron muy bien después de tanto tiempo… “Era necesario juntarse en familia”

Así somos los chilenos, no creo estar exagerando. ¿Qué nos pasará a fin de mes….?

/Gap