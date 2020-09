La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó la investigación que lleva la Contraloría contra miembros del Alto Mando de Carabineros, afirmando que es una estrategia del contralor Jorge Bermúdez para estar en la opinión pública.

“El contralor está usando una argucia, un resquicio, y creo que se está excediendo de todas maneras en sus atribuciones”, expresó la senadora en conversación con radio Pauta, cuestionando también cómo el organismo puede determinar el uso excesivo de la fuerza: “¿Qué sabe el contralor sobre eso? ¿Cuántas capacitaciones ha hecho? Ni una”.

“El contralor debe tratar de hacer bien su pega y no andar generando opinión pública y no tratar de hacerse famoso en temas que no le competen”, indicó Van Rysselberghe, dando su apoyo al actuar de Carabineros.

Las críticas de la senadora UDI se suman a la carta con sello oficial de la Cámara que enviaron los diputados Juan Antonio Coloma y Camila Flores a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacef) para establecer si el actuar de la Contraloría fue arbitrario.

“Es importante para las democracias que las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos”, indicaron los parlamentarios oficialistas en su denuncia.

Por su parte, el martes la Contraloría emitió una declaración pública indicando que “no se ha referido ni se referirá” al contenido del proceso disciplinario contra Carabineros, destacando que todo el proceso se encuentra dentro de la legalidad.

