En el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Chile, se lee que “todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales”. “Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena”.

Es el único artículo que aborda de alguna manera la identidad común de quienes viven en el país, y aunque hace referencia a la “tradición chilena”, no la define.

“Es un concepto que no está explicitado y en ninguna parte dice qué es, simplemente se hace una referencia que tiene más bien una función de decir: es contra ideas foráneas”, explica el director del doctorado de Teoría Crítica y Sociedad Actual de la U. Andrés Bello e investigador COES, Mauro Basaure.

La comisión Ortúzar, que redactó la Constitución de 1980 —explica el sociólogo—, asoció los elementos de “chilenidad” a la idea de que lo que ocurría a comienzos de los 70, además de un conflicto político y económico, se debía a “una especie de invasión de ideas extranjeras, como el marxismo y la lucha de clases, que serían antichilenas y antinacionales”, comenta a Emol.

“Ellos se arrogan la interpretación de qué es lo que es la chilenidad. La Constitución, en ese sentido, vendría a expresar algo que ya está ahí y ellos saben lo que es, cuando en realidad esa es una ficción, porque trata de construirla e imponerla”, agrega.

¿Se debe incluir en una nueva Constitución? ¿De qué manera se plasma en una Carta Magna la identidad de un país? ¿Corresponde ese ejercicio a un instrumento como la Constitución?

Para Basaure, “esa dimensión referida a la chilenidad debiera transformarse por un concepto más pluralista”. “Lo que debiese expresar es una cultura política que defina cómo debe ser organizada la sociedad, no una cultura sustantiva que se refiera a valores como la familia, la lengua. Ese sentido sustantivo tiene el problema de que es excluyente de la diferencia. Una sociedad pluralista tendría que tener una Constitución que esté ajena a esos elementos”, dice.

“La Carta Magna no tiene solamente una dimensión técnica o instrumental, sino que tiene una dimensión simbólica”, explica. “Para que logre generar identidad, para que exprese algo de los chilenos y lo transformen en un símbolo patrio —como la bandera o el escudo, que es lo que ocurre con la Constitución norteamericana—, la gente tiene que sentirse expresada en esa Constitución, y eso es lo que no pasa con la actual. No genera unidad, porque no genera identificación. No hay patriotismo constitucional”. Algo ”difícil de atar”

“Creo que esta cuestión tiene poco de legal y más de cultural”, aclara de entrada la abogada constitucionalista y académica de la U. Adolfo Ibáñez, Claudia Sarmiento. “Las Constituciones reflejan un marco general de convivencia y entendimiento a partir del cual se va a ordenar el sistema normativo y la vida política, y en ese sentido puede ser depositaria, y suele serlo, de ciertas tradiciones, pero habitualmente esas tradiciones se relacionan con la generación del poder y con la forma a través de la cual el Estado se relaciona con los ciudadanos”, expone.

“La identidad de un pueblo, de una nación, es mucho más dinámica. Es una cuestión que puede llevarse adelante o existir incluso en oposición a una Constitución. Yo no creo que esta pueda, en primer lugar, recoger una cuestión que no es estática, y en segundo lugar resolver cómo debe ser algo que se rige por cánones que no son normativos”, agrega. “Me parece improbable que una Constitución pudiera moldear o contener una definición de identidad que además nos amarrara u obligara a ser de una determinada forma, porque la identidad de un pueblo es algo bastante más fluido, que es difícil de atar”.

Las sociedades, explica Sarmiento, evolucionan a través del tiempo. “Las constituciones son textos vivos, y para que puedan mantener la vigencia que requieren es necesario que sus conceptos se interpreten conforme con el momento histórico en el que se encuentran. Por ejemplo, la Constitución establece la igualdad como un principio relevante. Tal vez hace algunos años esa igualdad amparaba diferencias entre hombre y mujeres que ahora nos parecerían totalmente arbitrarias, porque nuestro concepto y nuestra mirada sobre ‘lo igual’ ha ido mutando”, comenta.

“Lo mismo pasa con conceptos como la democracia. Nuestras exigencias sobre democracia en 1990, saliendo de un contexto de dictadura, eran muy distintas a nuestra idea de democracia y exigencia social hoy. En el 90, la hipótesis de la democracia directa habría estado vedada, en circunstancias que nosotros, a estas alturas, ya tenemos debates sobre temas como la paridad, una hipótesis necesaria para un buen sector de la población”, ejemplifica. La Constitución, a juicio de la abogada, va a determinar algunos principios, “pero eso no es equivalente a decir que va a determinar cuál es la identidad del pueblo de Chile”. “Uno bien podría preguntarse si existe algo como la identidad de un pueblo, porque eso supone grados de hegemonía y de cohesión cultural que no tengo certeza de que existan en el Chile actual, o que alguna vez hayan existido”, argumenta.

No se trata, asegura, de una “receta de cultura hegemónica”. “En una sociedad que es moralmente plural, en un contexto que cada vez nos empuja a una posición más cosmopolita de las sociedades, me cuesta trabajo pensar que pueda atarse un texto constitucional a una noción única, estática o pétrea de identidad nacional”, apunta.

