Tras la visita de Mike Pompeo a Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo ratificó la alianza con los EEUU en la lucha contra la dictadura venezolana. “Me siento muy orgulloso de contribuir, junto con el Secretario de Estado Mike Pompeo, bajo la dirección de los Presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump, a construir una fructífera y profunda asociación entre Brasil y los Estados Unidos, las dos mayores democracias de las Américas. Sólo los que temen esta asociación son los que temen la democracia”, afirmó

El canciller aseguró que “Maduro trabaja permanentemente para socavar la democracia en toda América del Sur” y denunció la persistencia en Venezuela de “un régimen aliado al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado que amenaza la seguridad de la región”.

En la nota publicada en la web oficial de la Cancillería, Araújo defendió la posición del Gobierno de Bolsonaro contra la dictadura chavista porque, señaló, decidió “romper una espiral irresponsable de silencio cómplice y colaboración desvergonzada, con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que durante 20 años ha contribuido a lo que quizás sea la mayor tragedia humanitaria jamás experimentada en nuestra región”. “La triste historia de la diplomacia brasileña hacia Venezuela entre 1999 y 2018 es un ejemplo de ceguera y servidumbre ideológica, muy perjudicial para los intereses materiales y morales del pueblo brasileño y de toda América Latina”, sentenció.

“Como Ministro de Relaciones Exteriores, también me veo obligado a reiterar lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución que sitúa la ‘prevalencia de los derechos humanos’ entre los principios que deben guiar las relaciones internacionales de Brasil”, apuntó. Así, el ministro de Bolsonaro recordó que el 16 de septiembre pasado una misión de verificación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -creada con el copatrocinio de Brasil- presentó un informe en el que estima que Nicolás Maduro y los ministros de su régimen cometieron crímenes de lesa humanidad al cometer sistemáticamente torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y otras atrocidades.

“Hacer prevalecer los derechos humanos, tal como lo estipula la Constitución, exige que Brasil siga alzando su voz más que nunca para exponer el sufrimiento de los venezolanos a la atención mundial y trabajar por la redemocratización de Venezuela, la única forma de volver a respetar los derechos humanos en ese país”, afirmó. Y sentenció: “Violaríamos la Constitución si cerráramos los ojos ante la tragedia venezolana”.

Araújo, además, explicó que el legado de la tradición diplomática brasileña no incluye la indiferencia hacia los vecinos. “En el caso actual de Venezuela, esa indiferencia sería inmoral y pondría en peligro la seguridad de los brasileños”, replicó a sus detractores.

“Promover la integración de América Latina no significa facilitar la integración de los cárteles de la droga. La no interferencia no significa dejar que los criminales actúen sin ser molestados”, concluyó.

Ayer, Pompeo visitó junto a Araújo un centro de acogida de venezolanos en Boa Vista, en la frontera brasileña con Venezuela. Emocionado, intercambió algunas palabras con refugiados venezolanos. “Son personas que quieren lo que todos los seres humanos quieren: dignidad. Quieren una Venezuela democrática, pacífica y soberana a la que llamar hogar, donde ellos y sus hijos tengan trabajo y puedan vivir con esa dignidad”, declaró.

Según Araújo, Estados Unidos y Brasil comparten el mismo ideal de “democracia y libertad” y se proponen seguir cooperando en la “lucha por esos valores” en la “nueva globalización” que, en su opinión, se dará una vez que el mundo supere la pandemia de coronavirus.

La gira del secretario de Estado coincide con la divulgación del duro informe de la ONU, que evidenció graves violaciones de los derechos humanos “altamente” coordinadas “conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”.

Aún cuando coincidieron en que Maduro “debe irse”, un objetivo por el que Brasil y Estados Unidos trabajan desde hace años, Pompeo y Araújo también reiteraron que los propios venezolanos deberán encontrar una salida para esa situación. “Tenemos certeza de que los venezolanos sabrán encontrar esos caminos hacia la libertad, pero la comunidad internacional deberá ayudarlos” y seguir “trabajando en las cuestiones humanitarias”, dijo el canciller brasileño.

