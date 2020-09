Cruz Azul, La “Máquina Cementera”, que contó con Igor Lichnovsky, el defensa central surgido en la U durante los 90′, se impuso 3-2 al Mazatlán de Jorge Valdivia, Nicolás Díaz, Rodrigo Millar, Gonzalo Jara y Martín Rodríguez.

Estos dos últimos fueron titulares y disputaron todo el partido y el ex delantero de Colo Colo incluso dio una asistencia para su equipo, aunque igual no pudo evitar la derrota. “El Mago”, en tanto, no estuvo en la nómina mientras intenta recuperarse de sus recientes problemas físicos.

Con el triunfo, el Cruz Azul de Lichnovsky sumó 25 puntos y quedó como exclusivo líder la Liga MX. Eso sí, podría ser alcanzado por Pumas que el lunes visita al León de Jean Meneses.

