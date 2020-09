Arturo Vidal ya tienen listas sus maletas para el próximo desafío. Durante la tarde de ayer domingo, el King aterrizó en Italia para transformarse en el bombástico refuerzo del Inter de Milán de Alexis Sánchez y compañía.

El volante deja el Barcelona tras dos años y luego de una de las mayores crisis institucionales, para reencontrarse con Antonio Conte, con quien ya estuvo en Juventus y lograron dominar a la Serie A.

Vidal estaba a la espera de lo que ocurriera con Diego Godín y el Cagliari para cerrar su acuerdo con el conjunto lombardo. El charrúa tiene todo listo y este lunes dejará el camino libre al chileno para su presentación oficial.

El King ya piensa en la próxima temporada, donde junto al Inter tendrán la obligación de ser protagonistas tanto en Italia como en Europa.

Finally: here he is! Arturo Vidal has landed in Milan. Tomorrow he will undergo the medicals with Inter and sign a 2-year contract until 2022. #FCB pic.twitter.com/NxhHCZ8qUa

— Francesco Porzio (@fraporzio95) September 20, 2020