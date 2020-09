Preocupación existía en Mario Kreutzberger durante el segundo bloque de “Vamos Chilenos”. La campaña solidaria no lograba conectar con el público de una manera que se viera reflejado en las donaciones para los adulto mayores.

Tras cerrar su primera jornada con más de cuatro mil millones de pesos recolectados, en su segundo tramo la cifra estaba cerca de los seis mil millones de pesos. Por eso, Don Francisco no paraba de repetir el llamado a la gente para que realizara su donación y a los animadores presente en el Teatro Teletón para que lograran transmitir el mensaje solidario y así lograr recaudar el dinero esperado. “Me siento bastante mal porque no he podido motivar a la gente”, afirmó Mario Kreutzberger durante el bloque de la tarde.

Pese a que se dijo que no había una meta, fue la misma Cecilia Bolocco la que dio luces de sobre una secreta meta que apuntaba a los 30 mil millones de pesos, la que fue bajando durante el transcurso de las horas.

También es algo que destacó El Mercurio, medio al que la directora de la Fundación Teletón, Ximena Casarejos, reveló que “en principio estamos previendo poder llegar a los 25 mil millones de pesos y ayudar a 80 mil personas mayores de 80 años, las más vulnerables del país que están invisibilizadas”. Una cobertura que se logró, según cálculos compartidos al final de la transmisión, pese a que se consiguió poco más de la mitad de la meta planteada.

Rating bajo de “Vamos Chilenos” comparado con la última Teletón

Para evaluaciones futuras quedará si la elección de las Fiestas Patrias como fecha para realizar la cruzada solidaria fue la correcta. Lo cierto es que en los números, la audiencia no acompañó a “Vamos Chilenos” como ocurre con la Teletón. En el bloque del día viernes (entre las 22:00 y 02:50 horas), el rating arrojó un promedio preliminar de 25,4 puntos entre los siete canales de TV abierta.

En su segundo día, entre las 16:00 y las 20:00 horas y las 21:00 y 00:00 horas, la campaña registró 19, 3 puntos de rating online y 31,5 puntos de rating preliminar. Cifras muy lejanas a los 45,5 puntos que anotó el cierre de la Teletón virtual en abril.

Polémica en redes sociales

Los hashtag #VamosChilenos, durante el sábado en la tarde y noche, y #NiunPutoPeso el domingo en la mañana fueron tendencia en Twitter. En ambos destacaban los comentarios que acusaban politización de la campaña liderada por Mario Kreutzberger. Todo a partir de las distintas manifestaciones a favor de la opción “Apruebo” que se vieron durante la transmisión, siendo las más notorias la de Sigrid Alegría y Jorge Coulón de Inti Illimani.

Incluso, había usuarios a favor del “Rechazo” que hacían un llamado a no colaborar con “Vamos Chilenos”. “Eso no es politizar, es culturizar, nadie sobra en el país, pero nadie debe ser dejado al margen”, fue la respuesta del fundador de Inti Illimani, a través de su cuenta de Twitter.

Animadores conformes con “Vamos Chilenos”

Cerca de las 2:15 de la madrugada del domingo, un grito de “Viva Chile” y el himno nacional cerraron la campaña “Vamos Chilenos”, que terminó por recaudar 16.427.363.537 millones de pesos, los que serán entregados a la fundación Conecta Mayor, de la Pontificia Universidad de Chile.

Tras el cierre de las transmisiones, los animadores compartieron sus impresiones sobre el evento y lo logrado. “Ojalá que esto marque algo ahí en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra sociedad”, dijo Karen Doggenweiler. En la misma línea, Carmen Gloria Arroyo aseguró que “tengo ilusión de que esto produzca el cambio necesario”. As u vez, Eduardo Fuentes destacó que “esto tiene que empujar, empujar el carro del estado, el de la conciencia social”. Mientras que Eduardo de la Iglesia afirmó que “me quedo contento porque siento que la gente se ha concientizado, ha entendido, sopesado el drama que viven las personas adultas en Chile”.

Por su parte, Diana Bolocco rescató que “se logró algo maravillo en un año muy difícil”. Julián Elfenbein reveló que todos estaban “muy contentos y muy emocionados porque tiene que ver con una época difícil. Hubo una Teletón en abril, Estamos en un año bien complejo. Más allá de la ayuda, hay un tema de visibilizar, de iniciar un camino junto a la Universidad Católica”.

“Visibilizar a las personas mayores es lo más importante. Eso ha sido lo más bonito, independiente también de la colaboración de la gente que se pusieron la mano en el corazón y entendieron finalmente el mensaje de esta campaña”, sentenció Martín Cárcamo.

