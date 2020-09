Este es un Presidente de la República que se permite faltarnos el respeto en nuestra propia casa. Se permite disponer una ceremonia para nuestro Aniversario, sin ninguna solemnidad, en un lugar que no le conoce ni el nombre, pudiendo haberlo hecho en el Patio de Honor, lugar de los grandes e históricos eventos institucionales, con la participación a lo menos, de los estandartes de combate de la guarnición de Santiago; y a nadie le habría dado el COVID.

Se permite leer un discurso que no preparó, no revisó ni corrigió, teniendo todo el 2° piso de La Moneda, la SEGPRES, y el Ministerio Secretaría General de Gobierno para hacerlo.

El Presidente de la República se permite confundir al Coronel peruano Bolognesi que murió en el Morro, con el Crl Pedro Lagos, artífice de la Toma del macizo ariqueño, qué murió años después, ya en el retiro.

A Piñera le molestan las FFAA, no sabe historia, por eso no le interesan nuestras glorias; por eso en una Parada anterior se sacaba los padrastros de las uñas cuando pasaban nuestros estandartes, las desprecia, no son económicamente rentables para él, no les interesa su tarea, creen que sirven para cualquier cosa que se le ocurra, o bien, que le permita subir en las encuestas.

Sebastian Piñera nos faltó el respeto desde el corazón mismo del Ejército de Chile.

En nuestro Aniversario, en el cumpleaños del Ejército de Chile, que queremos tanto, y al que le hemos dado la vida.

Gral (R) Hernán Núñez Manríquez.

