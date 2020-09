El gobierno de Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del “narcoterrorista” colombiano Wilver Villegas Palomino, uno de los cabecillas del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), según anunció este lunes el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo.

“Estamos ofreciendo hasta 5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena del narcoterrorista acusado Wilver Villegas Palomino”, escribió Pompeo en Twitter. “Estados Unidos está comprometido a ayudar al gobierno colombiano a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”.

We're offering up to $5M for information leading to the arrest and/or conviction of indicted narcoterrorist Wilver Villegas Palomino. The U.S. is committed to helping the Colombian government disrupt and dismantle transnational criminal organizations operating in the region.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 21, 2020