El abogado penalista chileno, Francisco Cox Vial, es uno de los tres expertos que integraron la misión de la ONU que entregó un contundente informe sobre el rol del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de los ministros del Interior y Defensa, en relación a los DD.HH, acusándolos de “cometer crímenes de lesa humanidad”.

El reporte causó polémica no solo en la comunidad internacional; sino también por la reacción que tuvo el Partido Comunista chileno, que cuestionó la validez del informe a través de una declaración pública el sábado, generando reacciones en la oposición.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jurista se refirió a dichas criticas de la tienda y detalló cómo se elaboró el lapidario reporte. “Tuvimos más de 278 entrevistas con distintas personas, víctimas, testigos de algunas de las violaciones que damos cuentas, pero también relatos de exmiembros de las fuerzas de seguridad y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Junto con eso, tuvimos acceso a documentación y a videos geolocalizados sobre algunas de las violaciones”, explicó.

Cabe recordar que, según detalla el mismo informe de la Misión, los especialistas de la ONU no pudieron ingresar a Venezuela porque nunca tuvieron el permiso de parte del Palacio de Miraflores y debieron realizar su investigación fuera del país sudamericano.

“Esto de cuestionar la validez del informe por las fuentes o la metodología no tiene mucho sustento. No es la primera Misión a la que un país no deja ingresar, y el Gobierno de Venezuela decidió ni siquiera contestarnos, pero insisto que las conclusiones y la información son sólidas y contundentes”, respondió Cox Vial.

/psg