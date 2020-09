«Ir a votar este 25 de octubre no será más peligroso que ir al supermercado, a pagar una cuenta, o a realizar algún trámite». Esas fueron las palabras con las que el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, reiteró su llamado a votar. «Lo que está en juego es demasiado importante como para que los ciudadanos se resten».

Estas palabras surgen luego de que el Servel presentara un protocolo sanitario, que consta de diez puntos, entre los cuales destacan el uso de mascarillas, la distancia física, horario de votación preferente para los adultos mayores, entre otros.

El Centro de Estudios Públicos, a través de la investigadora Macarena Granese, según consignó La Tercera PM analizó el protocolo. De acuerdo a Granese, «es recomendable reducir el número de apoderados para evitar aglomeraciones en espacios cerrados». Además, propone establecer un mecanismo de conteo en donde los apoderados miren los votos pero no los toquen.

¿Y qué dicen los médicos intensivistas ante las nuevas reglas del Servel? La seguridad que garantiza Patricio Santamaría no es totalmente compartida por los especialistas. En conversación con El Líbero, el ex subsecretario de Redes Asistenciales y miembro de la Sociedad Chilena de Medicina (Sochimi), Luis Castillo, señala que el protocolo «definitivamente no garantiza un plebiscito seguro, porque las medidas fundamentales uno no sabe si se irán a tomar».

Una de las reglas del protocolo consiste en que se deberá higienizar las manos antes y después de votar con alcohol gel personal o con el que será dispuesto en los locales de votación. Sin embargo, Castillo afirma que a esto se debe incluir que «los apoderados y los vocales de mesa van a tener que trabajar todos con guantes. Ojalá con guantes y ojalá con el menor contacto físico de las personas con el voto. En general incluso hay algunas recomendaciones de que hasta los votantes vayan y toquen todo con guantes».

Sobre los vocales de mesa, añade que «deberán estar seguros de que no sean portadores y no tengan la enfermedad. Esto se puede subsanar haciendo test rápidos, para ver si efectivamente son personas que tienen contagio o han estado contagiados y tienen inmunidad. Estamos preparados para realizarlos».

En esa línea agrega que «si hay un apoderado de mesa que es IGG negativo, esa persona deberá tener extremo cuidado. Las medidas tienen que ser absolutamente transversales a todos los que ese día van a estar administrando el plebiscito».

Otro de los vacíos que advierte del protocolo del Servel tiene relación con el uso de los espacios cerrados y la ventilación de los lugares de votación. Castillo asegura que «lo que el Servel tiene que hacer es que las salas tienen que tener un aforo máximo. Ahí van a estar los apoderados, los vocales y el presidente de mesa, administrando el voto. Pero dentro de la sala no puede haber una cola, no puede haber una aglomeración de gente». Lo mismo debe pasar fuera de la sala donde se vote, donde no debe haber aglomeraciones.

Sobre los espacios cerrados sin ventilación, el vicepresidente de la Sochimi, Darwin Acuña, recalca que «es peligroso porque deberías tener una cantidad de gente menor». Recalca que es preocupante la mínima posibilidad de que alguien esté enfermo, por eso es tan importante el uso de mascarillas. Evidentemente que uno preferiría que debe estar la menor cantidad de gente» en el lugar de votación.

Castillo alerta sobre las personas que estén con una PCR en evolución o con gripe con síntomas «lo más probable es que sea un coronavirus porque no anda circulando otra cosa todavía. Por lo tanto, todas esas personas no pueden participar activamente del proceso en el lugar». En ese sentido, remarca que «operacionalmente es mucho más sencillo hacer test rápidos, pero con los estándar que se piden».

Acuña coincide en el PCR para los vocales. «Los vocales de mesa van a estar interactuando, incluso a lo mejor a veces por alguna razón, o segundos, estarán sin mascarillas. Por eso es fundamental que estén sanos. Creo que es una medida positiva porque con eso están tranquilos».

Preocupación por adultos mayores

«Aquí van a ir a votar los adultos mayores y con ellos hay que tener especial precaución», señala el ex subsecretario. «En lo personal creo que deberían haberse enfocado sanitariamente de una manera distinta en los adultos mayores para tratar de no exponerlos a riesgo cuando tienen mayor contacto. Esa mirada sanitaria la echo un poco de menos».

De hecho no es 100% claro el protocolo presentado por el Servicio Electoral en este punto. Se lee en el texto: «Con la finalidad de resguardar la salud y facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de los electores, se establecen los siguientes horarios exclusivos y preferentes para la votación de los electores comprendidos en los grupos etarios o de riesgo que, en adelante, se indican: Desde las 14:00 a las 17:00 horas: Electores adultos mayores de 60 años tendrán un horario exclusivo. Fuera de este horario ellos tendrán trato preferente para votar durante todo el proceso de votación. Otros electores podrán votar en este rango horario siempre que no haya mayores de 60 años esperando para hacerlo».

Pero no deja claro si ese espacio de tiempo es de uso exclusivo para la tercera edad.

En términos generales, el ex subsecretario Castillo señala que «al protocolo le faltan orientaciones sanitarias en lugares en donde va a haber más esperas de lo normal». Plantea: «Esta votación va a tener tiempos de espera más habituales que lo normal, porque va a haber un aforo máximo y mayor precaución por parte de los vocales y presidentes, además, la ciudadanía va a tener mucho más cuidado, por lo tanto, eso va a producir un proceso más lento», y con mayor cantidad de gente esperando.