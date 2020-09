Si bien las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carmen Hertz habían calificado de “lapidario” el informe de la ONU sobre la situación en Venezuela, condenando además las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas presuntamente por el gobierno de Nicolás Maduro, la directiva del PC divulgó ayer un comunicado con una postura distinta, en la que acusa una “escalada internacional” contra el país petrolero y cuestiona la información y la metodología del reporte.

Según señaló la colectividad en el escrito, el informe “es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas, por lo que no es una visión de conjunto de las situaciones que se han vivido, por lo que sus referencias a actos reñidos con los derechos humanos tiene carencias de rigurosidad”.

Esta declaración pública generó rechazo generalizado en el mundo político, donde afirman que el PC busca “defender lo indefendible”. En ese marco, legisladores de oficialismo y oposición criticaron la postura asumida por la mesa de la tienda, y emplazaron a su eventual candidato presidencial, Daniel Jadue, a definir su posición al respecto.

Esa fue la visión, por ejemplo, del senador UDI Iván Moreira,integrante de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, quien sostuvo que “no resulta ninguna sorpresa ni ninguna novedad la actitud del Partido comunista de solidarizar con la dictadura de Maduro en Venezuela, que ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad y de atropellos a los derechos humanos, porque la izquierda en Chile y en el Partido Comunista tienen un doble estándar cuando se trata de derechos humanos. Aquí vemos su complacencia, su apoyo a la tiranía de Venezuela, lo hace con Corea del Norte y también lo ha hecho con Cuba”.

“Por eso que el país una vez más tiene que entender de que el Partido Comunista no tiene ningún compromiso ni con la democracia ni con los derechos humanos, de tal manera que su candidato presidencial, señor Daniel Jadue, no tiene ninguna legitimidad en una sociedad democrática. Es muy importante que la oposición no se deje engañar con esta candidatura presidencial muy maquillada. Hay que cuidarse de partidos políticos como estos, que son los que desencadenan la violencia, el caos, y el Partido Comunista no nos cabe la menor duda que tiene responsabilidad en la violencia del estallido social”, agregó Moreira.

Opinión similar a la manifestada por el diputado de su mismo partido, Issa Kort -comisión de Relaciones Exteriores-. “No hay peor ciego que el que no quiere ver. Encuentro pobres y lamentables las declaraciones que hace el Partido Comunista de Chile, usa un verdadero alambique para evitar reconocer formal y directamente la cruenta violación de los derechos humanos en el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y es por eso que esta inconsecuencia y este doble estándar del Partido Comunista queda patente al querer plantear que los derechos humanos son exclusivamente cuando le afectan a personas por regímenes de derecha, pero cuando estas violaciones a los derechos humanos son provocadas por regímenes de izquierda o regímenes cercanos a sus ideas, ellos buscan cualquier artimaña para no reconocerlo”, planteó.

Desde RN, en tanto, el senador Francisco Chahuán aseguró que “estamos frente a un doble estándar inaceptable (por parte del PC) desde el punto de vista de la violación sistemática a los derechos fundamentales”. “La violencia debe ser condenada siempre, venga de donde venga, las violaciones a los derechos humanos deben ser condenados siempre, y por tanto yo espero que acá haya mucha mas prolijidad para hacer este tipo de declaraciones respecto a la situación que hoy vive el pueblo venezolano”, complementó.

Mientras que el diputado de la misma colectividad e integrante de la comisión de DD.HH., Diego Schalper, consideró que “para nadie es una sorpresa que el Partido Comunista tenga una mirada de doble estándar en materia de derechos humanos. Las preguntas que vale la pena contestarse son dos. Uno: cuál va a ser la actitud del candidato presidencial de la oposición, señor Daniel Jadue, sobre esta materia. Y más importante todavía, si es que el resto de los partidos de la oposición van a poder tener una política de alianzas con un partido que tiene una visión poco clara y poco enfática en materia de derechos humanos. Esas son las preguntas interesantes”.

Oposición se suma a las críticas al PC

Por su parte, desde la centroizquierda, uno de los que cuestionó el comunicado del PC fue el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. “Me parece simplemente que es una vergüenza esa declaración del Partido Comunista, que una vez más utilizando retorcidos argumentos, lo que trata es de relativizar este informe y una vez más respaldar o apoyar el régimen de Nicolás Maduro y su dictadura, buscando justificaciones para su actuar”, comentó. Precisó que “me quedo con declaraciones como la de Camila Vallejo, que con mucha claridad condenó las violaciones a los derechos humanos y calificó de grave el informe, que establece esta violación sistemática y permanente, con no sólo prisión y tortura, sino que también con ejecución y desaparición de líderes opositores en Venezuela”.

Otro que criticó a la tienda por este escrito fue el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado. “El PC de Chile se degrada al defender a Maduro. Como dijo la propia diputada Vallejo, el informe de la ONU es lapidario. Es lamentable que dentro de su partido primen inexplicables visiones en defensa de un régimen oprobioso, que ni siquiera es coherente con la ideología que inspira al PC chileno”, expresó.

Por último, el diputado PS Jaime Naranjo, presidente de la comisión de Relaciones RR.EE., calificó de “lamentable” que el PC “quiera seguir escondiendo una realidad que no se puede tapar”. “Prefiero quedarme con las declaraciones de las diputadas Vallejo y Hertz, que son claras en condenar los derechos humanos, independiente que ocurran en gobiernos de derecha o izquierda. Claramente al interior del PC hay opiniones discrepantes entre la vieja guardia y las nuevas generaciones y eso hay que valorar enormemente”, acotó Naranjo.

