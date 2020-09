“Los representantes de partidos políticos venezolanos de oposición a la dictadura de Nicolás Maduro que hacemos vida en Chile nos vemos en la necesidad de manifestar a la opinión pública nuestro categórico rechazo al comunicado emitido por el Partido Comunista de Chile con relación a la situación de Venezuela, por cuanto abraza fuertes falsedades que buscan convencer al lector chileno de que la devastadora crisis que hoy sufre Venezuela no es responsabilidad de una dictadura que usurpa el poder en desmedro de un pueblo que clama por libertad y mejorar sus condiciones de vida”.

Así comienza la declaración emitida por miembros de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Democracia Cristiana COPEI Legítimo ODCA, todos conglomerados que se oponen al régimen que mantiene Maduro en Venezuela. Todos ellos tienen su residencia en Chile y se mostraron molestos por la declaración que el PC luego de que se conociera el informe de la ONU donde se concluyó que el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado, la tienda enfatizó en que el texto está “redactado en base a versiones obtenidas a distancia” y aseguró que no considera aspectos como el bloqueo de EE.UU. o el retorno de venezolanos hacia su país, además de criticar que el informe fuera publicado “a la par con la gira que Mike Pompeo, secretario de Estado de los EE.UU., realiza a Colombia, Brasil y Guyana, con la manifiesta intención de apoyar a los sectores golpistas en Venezuela, que encabezados por Guaidó insisten en la intervención extranjera ante su derrota en el país”.

“Esto da cuenta de una actitud dolosa que intenta ocultar que, en la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Nicolás Maduro recibió a la ex Presidenta Bachelet y, con ocasión a eso y a los testimonios que ella misma escuchó, consideró oportuno ahondar en las investigaciones”, respondieron este martes el grupo de venezolanos en Chile. “Dolosamente Nicolás Maduro no otorgó el permiso para que dicha misión internacional pudiera visitar el país, y a pesar de operar desde Panamá, realizaron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros”, añaden.

Sobre la mención a Pompeo, sostienen que “la afirmación carece de absoluta seriedad” al “intentar posicionar una intromisión extranjera en un informe que da cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 2015 al 2019, y que contaría con el periodo de un año para la entrega de sus resultas, como en efecto ocurrió”. Dicho hecho, consideran, “desarticula este infeliz argumento que solo deja ver el desprecio del Partido Comunista al verdadero sufrimiento del pueblo venezolano”.

También aseguran que el bloqueo internacional vigente en el país “no es en contra de Venezuela, sino en contra de Maduro y los miembros de su régimen” quienes “no padecen problemas de comida, servicios, medicamentos, atenciones de salud como el resto del pueblo, quienes subsisten silenciados por la violencia sistemática ejercida por los círculos bolivarianos”.

“La opresión y dictadura contra el pueblo venezolano comenzó con la llegada de Chávez y ha seguido con Maduro, pues cometiendo crímenes de lesa humanidad y violando los derechos humanos han sabido exprimir las últimas gotas del sufrimiento del pueblo”, agregan. “Exigimos que no interfieran ustedes como partido político en los asuntos internos de Venezuela, pues podrían quedar en evidencia y crear la duda razonable de que su posición frente al proceso constituyente no sea en favor de la democracia chilena, sino más bien a las aspiraciones de asimilar esta nación a la Venezuela de Maduro.

“Exigimos rectificar y condenar la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro”, finaliza el comunicado, donde además se afirma que una “solución por la vía electoral” “es un imposible político y jurídico mientras Maduro usurpe el control”. “No es posible la realización de elecciones libres y democráticas mientras se mantenga la usurpación de los poderes políticos de Venezuela. Aunque las realizaran, estarían viciadas en sus elementos esenciales de existencia y validez!, añaden.

