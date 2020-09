El recordado animador del Festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic, fue el nuevo invitado al programa conducido por Nicolás Copano, «#CHVenCasa», donde detalló su salida del certamen en el 2005.

«La noche final yo dije ‘no vuelvo más’, pero me quedaba un año de contrato, por lo tanto me fui de vacaciones pensando cómo lo podía hacer para no regresar a Viña, ¿y por qué no? porque ya no era capaz de soportar la tensión, el estrés, la responsabilidad«, recordó.

Luego de eso, aclaró que también motivó su salida los nuevos estilos de música que llegaban al Festival. «Cuando ya empiezas a no conocer a estos nuevos artistas porque no forman parte de tu generación, yo creo que llega el momento de la honestidad y decir ‘si no vibro con lo que estoy presentando, mejor no estar’«.

El candidato para Antonio Vodanovic

Tras la salida de Antonio, se comenzó a barajar nombres para su reemplazo. Y en ese sentido, Antonio reveló que nadie quería tomar este rol: «la verdad es que nadie quiso animar el Festival de Viña».

«El gran candidato era Lucho Jara y Luis no quiso, dice que no se atrevió, yo creo que tenía otros intereses, pero en realidad no encontraron un animador chileno y le pidieron a Ricardo Montaner, que afortunadamente tenía a Myriam Hernández al lado, que lo apuntaló en lo que podía», cerró Vodanovic.

