Luego que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pusiera en tabla un posible nuevo retiro del 10% de los fondos de las AFP, el gobierno mostró su rechazo ante la iniciativa.

Pese a esta postura, la diputada Pamela Jiles llamó a apoyar la propuesta, y aseguró que en caso de avanzar, el dinero podría ser entregado para Navidad.

Consultada sobre esta posibilidad, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que «hay más de 3 millones de personas que quedaron con 0 pesos en sus cuentas, entonces cuando tú les dices de nuevo lo del 10%, esas personas -que normalmente son las más vulnerables- no van a sacar nada, porque no tienen nada. Ya lo sacaron. Acá es mucho menos eficiente lo que se está dando».

«Le están mintiendo»

En entrevista con el matinal Contigo en La Mañana, la senadora agregó que «me parece que lo que se debiera tratar de hacer, si esto (del coronavirus) se prolonga en el tiempo -a pesar de que hoy estamos con mejores cifras-, es ver cómo seguir ayudando a las familias, sobre todo las que están en cuarentena».

«A mí no me gusta (la iniciativa), porque creo que hay más de 3 millones de personas que ya no tienen nada en sus cuentas, entonces les están mintiendo», cerró.

