Macarena Santelices, ex alcaldesa de Olmué que tuvo un fugaz paso por el Ministerio de la Mujer, indicó que el periodo de 17 años que se inició con el golpe de Estado de 1973 y que culminó con la salida de Augusto Pinochet del poder en 1990, no puede calificarse como una dictadura.

La militantes UDI fue parte del programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde se analizó el informe ONU sobre DD.HH. en Venezuela, señalando que le molesta que “cuando hay personas de derecha que incluso participaron del gobierno militar y de las Fuerzas Armadas, que hoy día hablen de dictadura, eso me parece ya mucho”.

Si bien Macarena Santelices reconoció que durante ese periodo “sí hubo violación a los Derechos Humanos y tapar el sol con un dedo es decir que no lo hubo”, aseguró que “la Constitución que hoy día tenemos es producto de ese momento histórico de nuestro país que nos permitió crecer económicamente y llegar a ser lo que hoy día es Chile“.

Consultada por el resto del panel porque no consideraba dicho periodo de la historia como una dictadura, la ex alcaldesa planteó si “¿hay alguna dictadura en el mundo que haya entregado el poder tras un proceso democrático, que fue el SÍ y el NO? ¿Hay alguna otra dictadura en el mundo que haya entregado el poder de forma pacífica, con un plebiscito?”.

Ante esto, el diputado PS Juan Luis Castro le preguntó si en su visión incidía el hecho de su parentesco con Pinochet, ya que “a todas luces, para la historia del mundo, Pinochet fue un dictador”.

Frente a esta encrucijada, Santelices se limitó a señalar que “no puedo calificarlo, porque yo nací el año ’78”.

/gap