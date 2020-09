TikTok se ha convertido en la red social más popular del momento. Lo que partió como una aplicación destinada a los más chicos, ha ido aumentando sus seguidores por todo el mundo.

Lo que nos lleva a preguntarnos, cuál es el video con más likes de su corta historia? No me lo van a creer, pero es un video que no tiene mucho gracias, pero bueno.

La usuaria es una filipina de 19 años que hcae lipsing de la canción M to the B, de la cantante Millie B, mientras gestualiza.

Bella Poarch publicó el vide en agosto, de ahí sólo va hacia arriba y ya suma las siguientes cifras:

35 millones de likes.

1.1 millones de comentarios.

419.5 millones de reproducciones.

Este es el famoso video de Bella Poarch del que todos hablan. ¿Qué te parece?

Y por su rápida fama, tuvo que pedir disculpas por un tatuaje que se viralizó en Twitter, donde tiene más de 74 mil seguidores, donde la filipina aseguró que no sabía el significado. La Bandera del Sol Naciente, que es la antecesora de la actual Bandera militar de Japón. En China y en Corea del Sur se asocia con los peores crímenes cometidos por los nipones en esa era.

