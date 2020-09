“30 años de amistad terminan porque este tipo de dichos no corresponden a un ambiente laboral”, aseguró el diputado Sebastián Keitel (Evópoli) durante esta mañana en la Cámara Baja, luego que la parlamentaria Erika Olivera (IND-RN) lo increpó en duros términos en la última Comisión de Deportes.

La polémica inició cuando Keitel votó en contra de un proyecto de ley que cambiaría el nombre de algunos centros deportivos por destacados deportistas nacionales. En la instancia el parlamentario aseguró que el proyecto es “pésimo y populista” y luego abandonó la sesión, lo que no fue muy bien recibido por Olivera.

Así, tras concluir el debate legislativo, Olivera dijo que “es lamentable que se haya retirado el diputado Keitel, me parece poco hombre decir que un proyecto es populista. (…) me hubiese gustado contestarle a través de esta misma plataforma”.

Ante la interpelación, Keitel no sólo afirmó que llevará a Olivera a hasta la Comisión de Ética de la Cámara Baja, sino que además puso en duda la amistad que forjaron gracias al deporte.

“Conozco a la diputada Olivera hace más de 30 años, juntos hemos compartimos durante décadas el mismo sueño para llevar a nuestro país a lo más alto del deporte nacional”, precisó.

Keitel alega falta de respeto hacia la comunidad LGBT

Dentro de sus argumentos, Sebastián Keitel recordó que durante el último tiempo ha estado comprometido con las demandas de la comunidad LGBT, con quienes tendrían una profunda cercanía gracias a su hijo.

Por ello, Keitel insistió en que “el calificativo utilizado por la diputada Olivera no solamente es peyorativo contra mi persona sino que también es discriminador“.

“Porque lamentablemente su connotación en el lenguaje popular se ha utilizado para denostar a una minoría de nuestro país, que por años ha debido sortear la intolerancia y las expresiones de este tipo”, agregó.

El parlamentario comentó ante sus colegas de la Cámara Baja que “este tipo de discriminaciones me afectan profundamente, porque he expresado en más de una oportunidad mi apoyo a las minorías sexuales y por lo mismo no puedo tolerar este tipo de situaciones”.