Tal y como había amenazado hace una semana, el líder de “Capitalismo Revolucionario”, Sebastián Izquierdo, empezó una huelga de hambre por la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de prohibirle asistir a marchas o reuniones públicas.

La medida cautelar fue decretada también para su “mano derecha”, Roberto Belmar, quien también está siendo investigado por cinco delitos de lesiones y amenazas ocurridas en manifestaciones convocadas por la opción Rechazo a una nueva Constitución.

Por medio de su cuenta de Twitter, Izquierdo reaccionó ante un nuevo fallo -esta vez de la Corte de Apelaciones- que ratificó las medidas cautelares impuestas en primera instancia, provocando el enojo y el inicio de la huelga de hambre.

“Perdimos la apelación a la medida cautelar que me impide ir a misa por 3 votos a 0 en la Corte de Apelaciones, nos vamos a la Corte Suprema y en este momento comienzo mi huelga de hambre”, señaló en sus redes sociales.

El pasado 10 de septiembre, Izquierdo realizó una serie de publicaciones en las que adelantaba que podría someterse a la drástica medida para manifestarse en contra de la decisión del tribunal, ya que según él, el fallo era ilegal.

“El fallo del 8vo tribunal de garantía es ilegal, en tanto me prohíbe, como católico observante, asistir a misa, sin plazos definidos y sin que lo ameriten las acusaciones en mi contra (…) si la Corte de Apelaciones no acoge nuestra apelación me iré a huelga de hambre hasta que se me permita asistir a la misa dominical”, advirtió en aquella oportunidad.

“Mantendré mi huelga de hambre e iré a misa este domingo, si se considera una violación de la cautelar yo mantengo mi huelga, si no lo consideran incumplimiento de cautelar, dejo mi huelga de hambre de inmediato”, amenazó.

/gap