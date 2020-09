En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se dio el puntapié inicial a la discusión del proyecto de reforma constitucional que busca habilitar a los cotizantes de las AFP efectuar un segundo retiro de sus ahorros.

La moción impulsada por la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, y otros parlamentarios de oposición, fue revisada en una sesión donde se presentaron un total de cinco iniciativas sobre retiro de fondos previsionales, como la que modifica la Constitución para posibilitar el retiro de fondos previsionales a personas afectadas por una enfermedad terminal, la que faculta al Juez de Familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso y dos que permiten el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias.

Desde el Gobierno, han expresado su rechazo al proyecto y en la víspera el titular de Economía, Lucas Palacios, insistió en que “las pensiones no pueden esperar y es muy importante no seguir echándole mano a las pensiones como si fueran un cajero automático”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, insistió en el argumento del efecto en las futuras pensiones y advirtió que el segundo retiro tendrá un universo acotado. “Tenemos una enorme cantidad de chilenos que retiraron la totalidad de sus ahorros, por lo tanto, este segundo retiro no vendría a beneficiar a todas las personas”, sostuvo.

Hoy en su presentación en la Comisión de Constitución, la secretaria de Estado indicó que en términos generales las mociones van en dirección contraria al fortalecimiento del sistema de Seguridad Social en materia de pensiones, debilitando el pilar contributivo del sistema.

Asimismo, en cuanto a la propuesta de Jiles, advirtió que a la fecha 9.148.332 personas ya retiraron y de ese total un 64,9% retiró la totalidad o más del 10% sus fondos.

Además, insistió en la tesis de que se trata de una medida regresiva y que beneficia tributariamente a quienes tienen mayores ingresos, que no se han visto afectado económicamente por la crisis, y ahora tienen un incentivo a efectuar el retiro y depositarlo como Ahorro Previsional Voluntario.

En cuanto al proyecto que permite el retiro de fondos en el caso de enfermedades terminales, señaló que no se definen elementos esenciales para calificar la enfermedad terminal y advirtió que el afiliado quedaría desprotegido si la sobrevivida se extiende más allá del pronóstico inicial.

En la oposición señalaron que la ministra reiteró los mismos argumentos que ocupó el Gobierno para rechazar el primer retiro, sin hacer ningún análisis del efecto que tuvieron dichos fondos para las familias, y la inyección de liquidez que significó para la economía.

La reflexión de Durán

En Chile Vamos, la iniciativa provoca dudas, y el diputado RN, Eduardo Durán, manifestó que se encuentra “reflexionando”. “En el primer retiro de fondos de las AFP, desde el primer momento no dudé en ponerme a favor de este proyecto, independiente de quién fuera el autor, porque consideré en su momento la situación del país y además, las condiciones de las personas que eran tan deplorable, con una débil actividad económica, donde los apoyos del Gobierno no llegaban a tiempo y estaban mal focalizados, y era necesario aprobar ese alivio para las personas, que fue, sin lugar a dudas, un apoyo para las familias que más estaban sufriendo por la pandemia. Y, por otro lado, no provocó el descalabro financiero y económico que muchos auguraban”, afirmó el parlamentario.

Durán dijo que su decisión final en la votación se basará en la respuesta que el Gobierno entregará para solucionar la delicada situación económica de las familias afectadas por la crisis sanitaria. “Si las soluciones no vienen del Gobierno, tendremos que plantearlas desde el Congreso. Y en este sentido, yo me encuentro en un período de reflexión respecto de este segundo proyecto de retiro de fondos de las AFP”, dijo.

En la oposición, la diputada del FRVS Alejandra Sepúlveda confirmó el apoyo de su partido al proyecto, debido a que “las condiciones en las cuales se retiró el primer retiro del 10 por ciento son exactamente las mismas que tenemos hoy”. “Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar como Federación Regionalista Verde Social este segundo retiro, y esperamos tener los votos igual como los tuvimos hace algunas semanas”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución Matías Walker (DC) también se plegó señalando ayer que “los chilenos lo están pasando mal, tenemos una cifra de desempleo altísima, yo represento a la Región de Coquimbo que tiene la cifra de desempleo más alta del país y si no hay una respuesta concreta y oportuna del Gobierno respecto de tener una renta universal de emergencia para el 90% de la población como lo propusimos el 28 de abril todos los partidos de oposición, sabemos que está este instrumento”.

La defensa de Jiles

Al defender el proyecto en la Comisión de Constitución, Jiles se mostró “convencida de que el retiro del 10% es de lo más importante que hemos hecho en esta legislatura y en varias”. “Este proyecto ha logrado salvar vidas”, remarcó.

La parlamentaria resaltó que es un proceso “voluntario” y advirtió que “no estaríamos hablando de estos proyectos si el Gobierno hubiera cumplido su deber constitucional” de garantizar el bienestar de la población durante la pandemia.

Además, explicó que el proyecto es igual al anterior, salvo en que propone que el retiro sea en una sola cuota y agrega explícitamente que se podrá embargar el 10% a los deudores de pensiones alimentarias para evitar nuevos casos de “papitos corazón”.

“El Gobierno no puede decir que se va a incendiar Chile, que es un proyecto regresivo como lo sostuvo en el primer proyecto junto a un coro de especialistas que van desde la extrema derecha a la izquierda (…) Hasta los presidentes de los bancos felicitaron el efecto de la economía que tuvo el retiro del 10% y lo mismo se repetirá ahora”, añadió.

Es más, Jiles añadió que el “proyecto sí tiene piso político, porque tengo el compromiso explícito de más de 14 diputados de la derecha” de aprobarlo una vez que llegue a sala e incluso señaló que parlamentarios que lo rechazaron en el primer retiro ahora sí están disponibles, como el RN Diego Schalper.

