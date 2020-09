Colo Colo cayó 2-0 en su visita a Athletico Paranaense Brasil en Copa Libertadores 2020. Los albos no pudieron repetir el mismo nivel de juego que demostraron en el partido anterior y complicaron sus opciones en el Grupo C.

Con este resultado, los de Gualberto Jara quedan en la segunda posición con 6 unidades.

El partido

El cuadro popular se vio superado en el marcador en los primeros 15 minutos de partido, luego que Felipe Campos (7′) y Gabriel Suazo (14′) anotaran en propio arco.

De ahí en adelante, el Cacique no pudo reponerse en el marcador y se vio superado por el cuadro brasileño. Afortunadamente para los albos, Paranaense dio la tarea por terminada muy temprano y no buscó más goles. O si no, Colo Colo pudo pasar un bochorno de aquellos

Próximo desafío

El próximo partido que deberán disputar los albos corresponde al Torneo Nacional, cuando enfrenten a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental el sábado 26 de septiembre.

Posteriormente, viajarán a Uruguay para medirse ante Peñarol el martes 29 del mismo mes por el principal torneo de clubes del continente.

