No han sido días fáciles para el senador y candidato a la presidencia de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, a quien desde su partido le propusieron desistir de la postulación y apoyar como futuro timonel a Carlos Larraín. Esta vez el legislador arremetió contra Chile Vamos, una coalición que para él no existe.

“La coalición Chile Vamos no existe, no tiene incidencia en el debate público. Más allá de las reuniones en La Moneda, que se realizan cada día lunes, no hay capacidad de diálogo permanente. Esta no es una alianza electoral, esta debiera ser una alianza programática”, indicó.

Chahuán incluso afirmó que los problemas de Chile Vamos serán difícil de solucionar si no se arreglan las discusiones internas de Renovación Nacional, tras la idea de algunos miembros del comité político que buscan posponer las elecciones de su directiva en un año.

Según el legislador, “si no tenemos institucionalizado el partido, menos tenemos institucionalizada la coalición”.

Chahuán busca acuerdo con Larraín

Pese a que en un inicio Francisco Chahuán descartó ante los medios de comunicación cualquier tipo de acercamiento con la candidatura de Carlos Larraín, ahora aseguró que lo mejor sería unirse para que los comicios internos de RN se realicen en diciembre de este año, como estaba pactado.

Chahuán contó que llamó a Larraín para que “unamos fuerzas para que el consejo general no posponga las elecciones, y en definitiva todos nuestros consejeros decidan que hayan elecciones de un militante un voto”.

“Creemos que iniciar el proceso y un ciclo electoral que se viene por delante el próximo año con una directiva empoderada del partido más grande de Chile, del partido que es bisagra, el partido del sentido común, es fundamental”, agregó.

Además, dijo estar dispuesto a incorporar a su lista a ciertas personas que hoy integran la de Carlos Larraín, porque ambos buscan “recuperar el ADN de Renovación Nacional”.

Precisó que a diferencia de Larraín, él no cree en que las campañas por el Apruebo y Rechazo marquen la elección de la directiva nacional, sino que “al revés, la va a marcar el proyecto constitucional que se requiere a partir del 26 de octubre, donde aquellos que estamos por el ‘Rechazo Propositivo’ tenemos modificaciones sustantivas a la Constitución”.

