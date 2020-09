El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que como Gobierno no pueden “aceptar” que se “amenacen a personas”, esto luego de que se conociera que comunidades mapuche enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera donde le comunican que realizarán tomas de predios en las comunas de Victoria y Traiguén, al norte de La Araucanía.

La misiva también incluye los nombres de los predios y de sus actuales propietarios, así como el de las comunidades que van a concretar las usurpaciones. Ante lo cual el Ejecutivo se querelló por la ley de Seguridad del Estado.

Al respecto, el ministro Pérez comentó “nadie puede amenazar en nuestro país, no es legítimo amenazar, por lo tanto, quien amenaza tiene que enfrentar lo que un Estado democrático tiene que son que los tribunales califiquen su acción. La amenaza está penada en nuestro país, no es aceptable que nos andemos amenazando, quien tiene una legítima demanda tiene todos los caminos en Chile, porque es una democracia para expresarse, para luchar por ella y para lograr los acuerdos que le permitan lograr esos anhelos”.

“Amenazar no es el camino y nosotros no podemos aceptar como Gobierno que se amenacen a personas, porque si uno acepta la amenaza hacia unos, después va a tener que aceptar la amenaza hacia a otros y creo que eso no es el Estado de derecho que todos queremos vivir”, sostuvo.

Con ello, Pérez indicó que “hemos hecho una denuncia ante los tribunales y ellos van a tener que tomar las medidas para llevar adelante las acciones que estimen pertinentes”.

“Pero la postura del Gobierno y del Ministerio del Interior es que no podemos ser impávidos, no podemos ser indiferente a quienes usan la amenaza, ya sea a través de una carta, ya sea a través de hechos de violencia, ya sea a través de cualquier medio, el que amenaza a otros chilenos, a otra persona, a otra familia, sin duda tiene que responder ante los tribunales de justicia”, remató.

