Hace cuatro años, el presidente Donald Trump perdió el voto popular por 2,9 millones de votos y aún así ganó la Casa Blanca gracias a una distribución geográfica casi perfecta de los votos que le permitió capturar grandes premios del Colegio Electoral por márgenes muy estrechos.

¿La clave? El margen sin precedentes de Trump de 37 puntos entre los votantes blancos sin títulos universitarios de cuatro años, que son especialmente influyentes en el medio oeste superior.

Pero a medida que Estados Unidos se vuelve más diverso y con educación universitaria, el núcleo demográfico de Trump está disminuyendo constantemente. En 2020, los blancos no universitarios están en camino de representar alrededor del 43 por ciento de los ciudadanos adultos del país, frente al 46 por ciento en 2016.

Mientras tanto, los blancos con títulos de cuatro años, que tienen una tendencia azul y se comportan cada vez más como un grupo étnico diferente al de los blancos no universitarios, constituirán el 25 por ciento de los ciudadanos adultos, frente al 24 por ciento en 2016. Y los estadounidenses negros, latinos, asiáticos y otros los no blancos, históricamente los partidarios más confiables de los demócratas, representarán el 32 por ciento, frente al 30 por ciento de hace cuatro años.

En este momento, en la recta final, Trump está haciendo todo lo posible para impulsar su base , y tiene espacio para crecer: en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde el margen combinado de victoria de Trump fue de solo 77,444 votos, 4.9 millones elegibles fuera de la universidad. los blancos no votaron en 2016. Por el contrario, solo 1,6 millones de personas no blancas elegibles y 1 millón de personas blancas elegibles con educación universitaria no votaron.

Pero Trump podría necesitar aumentar la participación de blancos no universitarios en aproximadamente 5 puntos, del 55 por ciento al 60 por ciento a nivel nacional, solo para compensar el impacto de su menguante participación en el electorado y volver a los mismos 306 votos electorales que ganó en 2016.

Por el momento, el mayor problema de Trump es que Biden está ganando más blancos no universitarios que Hillary Clinton en 2016. La última encuesta de NBC News / Wall Street Journal muestra que Biden los pierde por 23 puntos, mientras que las encuestas de salida muestran que Clinton los pierde por 37 puntos. Eso sería más que suficiente para contrarrestar los modestos avances que Trump ha logrado desde 2016 entre los hispanos y otros no blancos.

Por supuesto, la raza y la educación no son el único prisma a través del cual examinar el cambiante electorado estadounidense. Desglosar el electorado por edad, por ejemplo, revela algo diferente: los votantes de 65 años o más, que apoyaron por poco a Trump en 2016, se han convertido en una porción ligeramente mayor de votantes elegibles desde 2016 a medida que más Baby Boomers han envejecido en esa categoría.

Sin embargo, la edad no es tan sencilla: para decirlo con suavidad, muchos de los votantes de más edad de 2016 han salido del electorado. Al mismo tiempo , han ingresado muchos jóvenes de 18 a 22 años, a quienes abrumadoramente les disgusta el presidente . Y hoy, las encuestas muestran consistentemente a Biden en varios puntos mejor con las personas mayores que a Clinton, mientras que el apoyo de Trump se concentra entre los votantes de entre 50 y 64 años.

/gap