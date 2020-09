s que al parecer hay que estar pegados a “Las Indomables” en YouTube, el programa de Patricia Maldonado, donde además tiene la compañía de Catalina Pulido.

Porque primero fue la actriz que sostuvo que no está en teleseries por la “envidia” de una mujer, que provocó que le cerraran las puertas; y después la expanelista de “Mucho Gusto”, que las empalmó contra Sigrid Alegría, por su participación en “Vamos Chilenos”.

Alegría utilizó un pañuelo con la palabra Apruebo en su presentación en el programa solidario, lo que le molestó en demasía a Maldonado.

“Quedaron como las reverendas pelotas”, dijo sobre los artistas que mostraron su posición durante la jornada.

“Si la señora, señorita, o el individuo, lo que usted quiera de la Alegría, la Alegria, jaja, le digo yo, cree que lo hizo bien, no lo hizo bien, porque hoy día la han hecho trizas. Y si el grupo Aparcoa, que no aparece nunca en ninguna parte, que yo pensé que no existía, querían volver a tener un minuto de fama, se fueron a la cresta”, sostuvo.

Y esto no fue todo: “Hay que tomar a esta señora de nuevo y volverla a internar… Pero internarla junta con el grupo, a todos los que se pusieron la polerita, porque merecen rehabilitarse. No están en su sano juicio, porque pasaron a llevar a los ancianos que tanto lo necesitaban”, finalizó.

/psg