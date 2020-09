La policía de Vietnam decomisó más de 300 mil condones usados, los cuales fueron limpiados y que estaban siendo vendidos como nuevos.

Según informa CNN, las imágenes del hallazgo fueron dadas a conocer por la Televisión estatal de Vietnam (VTV), en donde se observan bolsas con los preservativos.

Acorde a la policía, las bolsas pesaban más de 360 ​​kilos y equivalían a más de 300 mil condones.

Police seize more than 320,000 recycled condoms https://t.co/igYxp7yISg

El decomiso se efectuó en la provincia de Binh Duong, al sur de Vietnam, y según informó el dueño del almacén en declaraciones consignadas por periódico Tuoi Tre, habían recibido una “entrada mensual de condones usados ​​de una persona desconocida”.

Una mujer fue detenida por la policía, indicando que los preservativos primero eran hervidos en agua, luego se secaban y luego se reformaban con un objeto de madera para posteriormente empaquetarlos y venderlos.

Police raid in Vietnam finds more than 300,000 used condoms being packed for resale https://t.co/wZhmpyqb1s

— CBS News (@CBSNews) September 24, 2020