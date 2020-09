Un estudio realizado por Defensadeudores.cl y las Facultades de Estadística y de Sociología de la Universidad de Playa Ancha informó que el 88% de los trabajadores aseguró que volvería a sacar los fondos de su AFP si existiera esta posibilidad, en el marco de la discusión de un proyecto para un segundo retiro.

El abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, explicó que el sondeo deja en evidencia “la compleja situación económica que viven los chilenos y la necesidad de contar con fondos extras a los habituales para subsanar sus gastos, ya sea para el pago de cuentas, las deudas o cubrir las necesidades del día a día. Además, ha quedado en evidencia que la preocupación de los trabajadores está puesta en hacer frente a la necesidad que tienen hoy y no en la preocupación de contar con recursos dignos para su vejez”.

Según el mismo estudio, el 47% de las personas que ya retiraron su 10% los usó o los usará para la compra de alimentos o productos de primera necesidad. A su vez, el 45% reconoció que utilizó los dineros a pagar sus deudas que tienen con bancos o comercio (23%) o informales (22%).

A su vez, el 30% de los afiliados de las AFP indicó que parte de los fondos los consideró al pago de cuentas básicas, el 23% para reparaciones en el hogar, el 16% para cancelar el arriendo y/o dividendo y el 14% para el costo de las colegiaturas.

En tanto, el 30% manifestó que ahorraría este dinero, en su mayoría en la cuenta 2 de AFP, y sólo 9% tiene previsto realizar una inversión.

Las temáticas relacionadas a salud también toman fuerza. Un 16% señaló que destinó o destinará parte de su dinero para acudir a una consulta médica y/o examen, un 15% para la compra de medicamentos, un 11% para consulta dental y un 5% para intervención y/o operación de salud.

El sondeo también dio cuenta que un 82% retiró sus fondos y un 2% indicó que lo solicitó pero que fue retenido. De este grupo el 67% reconoció que fue por pensión de alimentos (67%) y otro 33% desconoce los motivos.

En tanto, respecto a las personas que no retiraron los fondos, el 31% espera sacarlo más adelante, el 17% no lo necesita y el 3% prefiere guardarlo para la vejez. El resto de las personas que no lo han solicitado se debe básicamente a que no está afiliado, no tiene fondos o pertenece a otros sistema (42%).

/gap