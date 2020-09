El anuncio de Carlos Larraín de competir por la presidencia de Renovación Nacional en las próximas elecciones internas, sigue causando ruido al interior del partido.

Así quedó en evidencia con los dichos de Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, quien planteó que Larraín “hizo mucho por el partido, pero creo que estaba bien en el sur. Yo creo que hay que potenciar los nuevos liderazgos y ver el mejor momento para una elección. Yo no sé si es ahora”.

Alessandri se alineó así con el sector del partido que pretende extender el mandato de la actual directiva encabezada por el senador Rafael Prohens. “Yo dejaría (a Prohens) por ahora. Estamos todos concentrados en modo plebiscito. Estar haciendo elecciones tensiona, hay distintas sensibilidades al interior del partido. Me parece excelente que compitamos, pero no sé si es el momento. Estamos todos en modo plebiscito, modo Covid, mejor quizá para el próximo año”, sostuvo.

Para dichos comicios, Alessandri insiste en la necesidad de nuevos liderazgos, como el que representa la diputada Paulina Núñez. “Yo he apoyado públicamente a Paulina Núñez, creo que representa los liderazgos que queremos para el próximo periodo, que es un periodo distinto, hay elección presidencial, ella es un liderazgo nuevo, mujer, de regiones, sabe formar equipos. Me parece que podría representar bien el RN el próximo año, el próximo período presidencial, que siga en la línea de Mario Desbordes, no por nada la percepción que tiene la gente de RN es un partido de sentido común y eso me parece muy sensato”, indicó.

“Carlos Larraín se equivoca”

Quien también opinó sobre el retorno de Carlos Larraín a la primera fila de la política fue el senador Francisco Chahuán quien está embarcado por conseguir la presidencia del partido.

Chahuán, otrora aliado de Carlos Larraín, dijo que “estoy disponible a incorporar a la gente que hoy día compone el proyecto de Carlos Larraín a nuestro proyecto, que busca recuperar el ADN de Renovación Nacional”.

En tal sentido, le pidió al exsenador que “unamos fuerzas para que el consejo general no posponga las elecciones, y en definitiva todos nuestros consejeros decidan que hayan elecciones de un militante un voto”.

Pero al mismo tiempo planteó que “Carlos Larraín se equivoca” en plantear la interna de RN en términos de apoyo al Apruebo y el Rechazo. “Eso no va a marcar la elección de la directiva nacional, al revés, la va a marcar el proyecto constitucional que se requiere a partir del 26 de octubre, donde aquellos que estamos por el ‘Rechazo Propositivo’ tenemos modificaciones sustantivas a la Constitución”, indicó.

