“La decisión de dejar en cuarentena únicamente a Renca es un descriterio. En una ciudad interconectada como Santiago no tiene sentido tomar esta medida precisamente porque no hay límites urbanos claros. Además, se dificulta mucho su aplicación”, planteó Durán en Twitter.

Ayer Castro publicó un hilo en su cuenta en la misma red social expresando toda su disconformidad con la decisión del Minsal, y hoy tuvo una ronda de entrevistas radiales para seguir cuestionando la medida.

“¿Tiene sentido esta medida? No sólo creemos que no, sino que además, como lo hemos denunciado anteriormente, genera incentivos perversos que afectan el testeo y la trazabilidad”, escribió el edil, quien además emplazó al Gobierno a entregar planes de apoyo social a los vecinos de esa comuna para poder sobrellevar la extensión del confinamiento.

En Radio Cooperativa, en tanto, el alcalde insistió en sus conceptos planteando que “el Gobierno debiese ser capaz de garantizar un ingreso estandarizado que se mantenga por los meses de cuarentena”.

“En la práctica el Gobierno solo impide trabajar formalmente, y eso tiene una consecuencia social. Nuestros vecinos llevan cinco meses sin poder acceder formalmente a ingresos”, añadió.

“Espero que se revise la decisión. Conversé con el ministro Enrique Paris (…) El ministro vino la semana pasada, e incluso se sacaba fotos con los vecinos, incumpliendo la cuarentena”, complementó esta mañana en Radio Infinita.

Las cuarentenas dinámicas

La autoridad comunal además insistió en su cuestionamiento al manejo de la pandemia. “El Gobierno está abusando del instrumento de la cuarentena en nuestra ciudad, y no tendrá legitimidad para volver a utilizarlo en caso de un rebrote”, planteó, añadiendo hoy que “he conversado con expertos y ninguno justifica que en la ciudad de Santiago se haya optado, en el confinamiento y en el desconfinamiento, por una estrategia dinámica”, dijo.

“En reunión con expert@s del Consejo Asesor Covid-19 nos aseguraron que desconfinar el Gran Santiago por comunas NO ha sido recomendado por ellos”, tuiteó ayer. “En la práctica la cuarentena no está cumpliendo su objetivo porque no reduce la movilidad”, remarcó.

Castro añadió que la comuna, “de acuerdo al Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, Renca lidera en N° de test PCR por habitante en el Gran Santiago y “llevamos varias semanas testeando muy por sobre el promedio regional”. “Esto gracias a Centinela Renca, nuestro sistema de testeo agresivo, trazabilidad intensiva y aislamiento. Ha implicado grandes recursos que hemos asumido desde la Municipalidad de Renca”, precisó.

El problema -dijo- es que “el Gobierno solo mira la tasa de casos activos, se pierde todo el resto de los números importantes que se buscan para una buena trazabilidad”.