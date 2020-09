El Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social resolvió que Canal 13 incurrió en una “falta” luego de que el 29 de noviembre de 2019, durante el matinal Bienvenidos, Tonka Tomicic le pidiera a Hermógenes Pérez de Arce que abandonara el estudio luego de asegurar que los derechos humanos “no son importantes”.

“En este momento (los derechos humanos) no son importantes. Lo importante es combatir la delincuencia que está devastando el país”, dijo el ex diputado en esa oportunidad, agregando que “no es lo más importante (los derechos humanos) lo importante es reconstruir el país. Por qué cree que los barcos se van y la gente no quiere venir a Chile, este es un país devastado, no hay orden ni disciplina”.

Ante sus palabras que terminaron descolocando a todo el panel, la animadora del programa le pidió que se retirara del estudio. “Disculpe. Le quiero pedir, por favor, si se puede retirar. No me parece lo que usted está haciendo. No corresponde”, afirmó.

A casi diez meses de ese episodio, el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social consignó en su informe, publicado este jueves, que se recibieron 80 denuncias que apuntaban a una censura por parte de Tomicic y al discurso de odio por parte del abogado. Sin embargo, y aunque la postura de Pérez de Arce era conocida, que el canal se disculpó por lo ocurrido y que hay libertad para elegir a entrevistados, existió una “falta a la ética” por parte de Canal 13.

“La decisión se funda en que la libertad editorial de un medio permite y aconseja recoger opiniones diversas, pero siempre debe hacerse responsable de la selección de sus invitados y sus opiniones previsibles, como era en este caso, además de la definición del formato que se utilizará para que expresen sus ideas”, sostuvieron desde el Consejo.

Agregaron que “la importancia de tratar un tema tan delicado como los derechos humanos en un contexto adecuado. El canal tiene la libertad editorial de debatir estas materias en espacios distintos a los informativos, pero debe hacerse responsable de evitar exacerbar la emocionalidad y el conflicto, ya que transforma en espectáculo la confrontación de ideas, e impide a la audiencia entender la dignidad y relevancia de lo que se debate”.

Tras dar a conocer su resolución, el Consejo de Ética obligó a Canal 13 a “publicar en su sitio web el extracto de la resolución que se adjunta, durante 7 días continuos”.

La decisión la tomaron los consejeros María José Lecaros Menéndez (Presidenta), Francisca Alessandri Cohn, Jaime Bellolio Rodríguez, Bernardo Donoso Riveros, Mercedes Ducci Budge, María Elena Gronemeyer Forni, Ricardo Hepp Kuschel y Joaquín Villarino Goldsmith. Como secretaria actuó la Fiscal María Jesús Vial Díaz.

