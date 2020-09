Los códigos fuente de Windows XP, Windows Server 2003 y otros sistemas operativos de Microsoft han sido publicados esta semana y la filtración parece estar relacionada con teorías de la conspiración sobre el cofundador de la empresa, Bill Gates, informó este viernes el portal ZDNet.

Los códigos para Windows fueron filtrados en el portal 4chan, frecuentado a menudo por troles y grupos extremistas, en un archivo de torrent con un tamaño de 42,9 GB.

El archivo incluye códigos fuente de Windows 2000, Embedded (CE 3, CE 4, CE 5, CE, 7), Windows NT (3.5 y 4), XP y Server 2003, así como el código fuente del primer sistema operativo Xbox, MS-DOS (3.30 y 6), y el de varios componentes de Windows 10.

Sin embargo, aparte de Windows XP, Server 2003 y Windows 2000, los otros códigos publicados ya habían sido filtrados hace años.

Lo que llama la atención sobre esta filtración es que, además de códigos, también contiene varios archivos con teorías de la conspiración que acusan a Bill Gates de la propagación del coronavirus. En particular, hay documentos llamados ‘Bill Gates y su tabla de control de la población’, ‘El plan de Bill Gates para vacunar el mundo’ y ‘Cómo Bill Gates monopolizó la salud mundial’.

Entre tanto, el portal The Verge confirmó que los códigos fuente filtrados son legítimos. No obstante, aún no está claro si los archivos son suficientes para ayudar a los usuarios a compilar todo el sistema operativo XP o Server 2003 y arrancarlo, o si faltan varias partes.

Según The Verge, es poco probable que esta filtración represente una amenaza significativa para las empresas que aún utilizan estos sistemas operativos. Microsoft terminó el soporte para Windows XP en 2014, aunque la compañía respondió al ataque masivo de ‘malware’ WannaCry con un parche de Windows XP en 2017.

Por su parte, un portavoz de Microsoft señaló al portal que la empresa “está investigando el asunto”.

