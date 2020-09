“Estoy bendecido de que en un año en donde normalmente estaría en un set de película -que como sabes, no es posible- he tenido otra salida creativa, otra forma de mostrarte o compartirte mi corazón. Y con ese fin, una de las primeras personas que creyó en mí, fue Kygo, así que ahora voy a debutar mi primera canción con el sello de Kygo: ‘Feels Like I Do’”, agregó Diesel.