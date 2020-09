“Aumenta la desconfianza, incentiva aún más la fuga de capitales y ahuyenta la inversión”, son parte de las consecuencias que han advertido empresarios y economistas argentinos ante las restricciones cambiarias todavía más duras que aplicó hace algunos días el Banco Central transandino -dependiente del Gobierno de Alberto Fernández-, lo que se ha denominado como el “súper cepo”.

El objetivo de la controvertida medida es luchar contra un problema casi endémico en ese país: la escasez de reserva de dólares. Por ello, el Ejecutivo está haciendo todo lo que está a su alcance para desincentivar la compra de divisas estadounidenses, las que han actuado como un activo refugio ante la debilidad del peso argentino y el descalabro económico trasandino, generando una explosión de demanda que la oferta que no es capaz de cubrir.

Desde Chile, en tanto, miran con atención estas restricciones, que, en la práctica, funcionan como un impuesto a la compra de dólares, lo que puede traducirse en un nuevo golpe al turismo nacional -que ya se encuentra en el suelo por la pandemia-, trabas para los exportadores que ven a Argentina como destino y más dificultades a las empresas con capital chileno que operan en el vecino país.

El economista argentino y director de Benedit Bursátil, Luis Godoy, explicó estas nuevas restricciones así: “Hasta la semana pasada teníamos un impuesto del 30% al tipo de cambio oficial, y a partir de esta normativa se le agrega una sobretasa del 35% a cuenta de ganancias. O sea, el que paga ganancias lo podrá descargar y si no es un impuesto más”. Lo anterior, apuntando a que el límite de compra de US$200 al mes por persona se mantiene, y agrega otra restricción que dice relación con que “si la cuenta tiene dos titulares, solo uno puede comprar esos US$200 mensuales”.

En cuanto a las empresas, señaló que “el Gobierno les indicó que, por seis meses, o sea, hasta marzo, no les va a vender dólar oficial a no ser que se reestructuren y, con eso, les va a vender solamente el 40%. O sea, si una empresa debía US$100 millones, te van a vender solo US$40 millones del oficial, y se obliga a reestructurar el resto. No te va a vender los US$100 millones que necesitas para pagar”.

“Los dólares los necesitan los que producen y dan trabajo, antes que nadie”, ha insistido el Presidente Fernández para defender el cepo, asegurando que “ninguna de las medidas que hemos tomado en esta materia nos hacen felices ni las disfrutamos. Son medidas que la coyuntura nos exige”.

Mientras tanto, Moody´s advirtió el viernes que estas nuevas restricciones cambiarias exponen a las empresas locales a un mayor riesgo de cese de pagos, y Godoy apuesta a que las restricciones seguirán aumentando hasta llegar a que “ninguna persona pueda comprar dólares. Eso va a terminar ahí, porque no tenemos dólares y la gente busca dolarizarse”.

El economista trasandino también habló sobre la situación de las empresas chilenas que operan en Argentina, donde en los últimos meses se ha conocido la decisión de Latam de terminar con sus operaciones allí, y el caso Falabella que optó por achicar su presencia en ese país y anunciar estar en busca de un socio estratégico que pueda comprar parte del negocio. “Lo que tienes son restricciones para importar, para poder realizar tu actividad comercial normalmente. Estás pensando en cómo hacer para pagar, cuándo te cortan, si es que vas a poder seguir importando. Estás en una situación con muchísima incertidumbre, entonces es difícil”, comentó.

Por eso, no descarta que la fuga de empresas de Argentina, que ya es un problema existente en medio de la pandemia, agarre un nuevo impulso producto de estas medidas monetarias, ya que “la empresa extranjera no entiende lo que está pasando en Argentina. O sea, al chileno ya es difícil de explicar y eso que está alado, tengo clientes chilenos, asesoro a algunas firmas allá, y es difícil de explicar lo que está sucediendo con todas estas restricciones, por lo que creo que muchas empresas están buscando comprador, el tema es que no hay”.

“Cadenas importantes, por más que quieran vender, va a ser difícil salir, a no ser que cierren, o que la regalen, en el sentido de que ‘te doy la llave y hazte cargo, yo no quiero más quilombos, no quiero más problemas en la Argentina. En los próximos meses vamos a seguir viendo anuncios de algunas empresas que se van o por lo menos amenazando para ver si pueden tener alguna mejora en algo”, acotó Godoy.

Asimismo, se refirió a la problemática del escaso interés que hay hoy para invertir en Argentina: “Olvidate, en Argentina no entra un peso. O sea, hay un desincentivo muy fuerte a la inversión internacional y a cualquier tipo de inversión. Vos no vas a hundir un dólar en Argentina si no sabes si lo puedes sacar (…). Es compleja la situación”.

La perspectiva desde Chile

Desde la perspectiva local, para Cristián Echeverría, director del centro de estudios en Economía y Negocios de la U. del Desarrollo, este “súper cepo” también afecta indirectamente a Chile, considerando que el Gobierno está estudiando medidas para abrir las fronteras de cara al verano y que -en tiempos pre covid- el turista argentino representaba alrededor del 50% de los extranjeros que visitan el país. “Nos afecta en la industria del turismo sin duda, se le hace muy caro a los argentinos salir de Argentina y, ahora, con este tipo de cambio alto también nuestra moneda se hace cara, entonces para un argentino venir para acá sale carísimo”, comentó.

También, agregó, esta mayor restricción en el vecino país afecta a las exportaciones chilenas que van hacia allá. Aunque si bien hizo el punto de que Argentina no es un mercado demasiado relevante para los envíos nacionales, aseguró que “sí hay exportaciones de empresas medianas e incluso pequeñas, entonces creo que afecta adversamente por la posibilidad de demora en los pagos, puede que se posterguen por estas restricciones cambiarias, porque no pueden convertir pesos argentinos a dólares para pagar a una empresa chilena”.

“Es un desincentivo por el lado del comercio exterior, de la parte de turismo y también de inversión chilena en Argentina, sin duda. Si la inversión ya está paralizada por el covid, esto es como un doble golpe”, además de que “tiene un efecto adverso para las empresas chilenas que ya están allá. Probablemente las acciones de empresas bien expuestas en Argentina algún efecto van a sufrir en su precio (…). Empeora la posición financiera de las empresas chilenas que tienen inversiones en Argentina”, afirmó Echeverría.

En tanto, el economista y académico de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, expuso a este mismo medio que “esto sin duda acelera el intento de las empresas de salir de Argentina, que hemos visto muchas ya, y sin duda las chilenas. Aquí hay una asimetría muy importante, tú cobras en pesos argentinos y después tienes que retornar eso a tu país de origen, en este caso Chile, y lo tienes que sacar en dólares. Esta medida lo que provoca es una devaluación más fuerte del peso argentino, es todo lo contrario a lo que se busca”.

“Por lo tanto, la medida es pésima. La pregunta de fondo es por qué se piensa que con restricciones cambiarias la gente va a preferir más los pesos que los dólares, el problema fundamental es que la gente quiere dólares, no quiere pesos. Y por lo tanto, eso presiona la devaluación, presiona la pérdida de valor de la moneda local y en definitiva hace más caro el financiamiento a través de dólares, y eso significa que afecta el proceso productivo, o sea, profundiza la recesión y profundiza la falta de liquidez en dólares de la economía argentina”, añadió.

Además, manifestó que “los capitalistas extranjeros, inversionistas o incluso aquellos que compran papeles en ese país, no tienen interés en ingresar capitales”, producto no solo de la posibilidad de que esos capitales queden encerrados, sino que, además, ante el riesgo de que los compromisos financieros de deuda no se paguen. “Los acreedores tienen una profunda desconfianza en que el Gobierno argentino vaya a ser capaz de pagar lo que le debe al resto del mundo. Por lo tanto, Argentina está aislada y con estas medidas se aísla más”.

Golpe al turismo y la propuesta de los hoteleros

Andrés Fuenzalida, presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, también resaltó la importancia que tienen los turistas argentinos para el sector, “más aún cuando estamos ad portas del verano, cuando esperamos con ansias poder trabajar, y saber que los argentinos tienen estas dificultades para poder salir, me parece delicado”.

Por eso, deslizó una propuesta: “Hoy, cuando el turista extranjero para poder tener el beneficio de la exención tributaria en el alojamiento tiene que hacer un pago con dólares, a lo mejor, nosotros aceptamos los pesos argentinos, podríamos del mismo modo generar una factura de exportación, entonces no sería necesario que los argentinos vengan con dólares”, señaló.

“Ya que el Estado argentino está poniendo trabas para que no salgan dólares, bueno, démosles facilidades para poder recibir sus pesos”, añadió, aunque antes, apuntó, “las autoridades de Gobierno pueden ayudarnos, primero que nada a resolver si podemos emitir una factura de exportación contra peso (argentino) y en segundo lugar a lo mejor abrir un mercado comprador, algo que nos de la tranquilidad de que los pesos que recibamos van a tener algún sustento”.

Dicho eso, y en cuanto a si existe proyectos hoteleros con capital chileno en Argentina, Fuenzalida comentó que “en estos momentos no debe haber nadie en su sano juicio que esté pensando en invertir en Argentina. Es más, los que estén allá pueden estar pensando en desinvertir, entonces yo no le veo ninguna posibilidad a alguien que quiera expandirse ahí, salvo que sea una apuesta de alto riesgo o comprando una inversión a muy bajo precio, muy castigada, pero no como para desarrollar”.

Exportaciones mineras

Por último, Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami, al ser consultado si es que esta alza en las restricciones cambiarias en Argentina afecta de alguna forma al sector minero nacional expuso que “por cierto que si se imponen restricciones cambiarias se eleva el valor de la moneda extranjera y por esa vía se encarecen las importaciones, limitando su monto”.

“Ahora bien, considerando que las exportaciones de productos mineros a Argentina son marginales en relación a otros mercados como Asia, Europa o Estados Unidos, el impacto de la medida adoptada por el Gobierno argentino en la totalidad de los envíos al exterior de la minería nacional no es relevante”, concluyó.

