La empresa argentina Numen realizó una tercera versión de su encuesta “Plebiscito Chile”, la que arrojó que si el plebiscito fuera este domingo, el resultado sería de 55% para el Apruebo y 45% para el Rechazo.

Según cuenta el CEO de Numen, Fernando Cerimedo, el ejercicio fue realizado con 12.445 casos, entre hombres y mujeres mayores de 18 años, distribuidos en todo Chile bajo la modalidad digital de Leads, segmentadas por alcance según peso electoral. El margen de error para el total de la muestra oscila entre +/- 0,8% y +/- 1,4%.

Respecto a la posición política de los encuestados, un 39,7% se consideró sin posición política, mientras que un 9% dijo ser de izquierda y un 6,3% de centro izquierda. Un 15,1% se identificó como “centro”, un 10,6% de centro derecha y un 8,8% de derecha.

Al ser consultado los votantes del Apruebo, un 52,5% afirma que es “totalmente probable” que asista a ejercer el sufragio, y solamente un 11% no cree que vaya y un 7% dice que no va a ir.

En cambio, radicalmente distinta es la situación en la opción Rechazo. Solo un 23% afirma que asistirá a votar “totalmente”, mientras que un 47,4% dice que es “algo probable”, un 17,9% señala que “no creo que vaya”, y un 11,5% no va a ir.

En caso que la opción Apruebo sea la ganadora, los votantes del Rechazo están más informados que los del Apruebo respecto al proceso que se llevaría adelante. Un 55% de los votantes del Rechazo dice estar “muy informado” vs un 50% del Apruebo.

A los partidarios de no hacer una nueva Constitución los desmotiva ir a votar: que la elección esté perdida (41,95), no me interesa (20,3%) miedo de contagio (17,6%), miedo por violencia (12,2%), y no entiendo qué se vota (8,1%).

Respecto a la fecha de realización del plebiscito, un 47% cree que se debe realizar en octubre y un 33% que debe posponerse. Un 19% dice que no debería realizarse.

En relación a candidato o figura política para la elección presidencial si esta fuera el año 2020, un 38,9% dice que no sabe aún. Pero el edil de Las Condes, Joaquín Lavín encabeza las preferencias con un 17,3%, seguido por Franco Parisi (12,1%), Daniel Jadue (11,9%), Beatriz Sánchez (9,3%), José Antonio Kast (5,6%) y Felipe Kast (4,9%).

