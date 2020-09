Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, anunció que está próximo a dejar la política activa, actualmente es senador, aduciendo su avanzada edad.

El otrora mandatario de 85 años realizó estas declaraciones en el marco de su votación por las elecciones municipales y departamentales, indicando que “me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”.

Pepe Mujica ya había adelantado que dejaría el Senado en octubre próximo, donde llegó tras ser electo en 2019, pero ahora incluso señaló que verá si lo puede “dejar antes”.

“Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, explicó.

El ex presidente ha tenido una participación activa en la campaña electoral de uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo.

/gap