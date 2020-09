En medio de las encuestas, que sitúan a Joaquín Lavín, Evelyn Matthei y Daniel Jadue como los más fuertes candidatos presidenciales, el ultraderecha José Antonio Kast confirmó que le gustaría volver a estar en la papeleta electoral del próximo año.

Tras una reunión en La Moneda con distintos representantes de partidos políticos para discutir un permiso especial para actividades de campaña en comunas en cuarentena de cara al Plebiscito, el exdiputado aseguró que “sí, quiero ser candidato presidencial nuevamente”.

“Siempre he señalado que me encantaría estar nuevamente en la papeleta electoral. Esta vez no lo haríamos de firmas independientes, sino a través del partido político, y yo espero que el partido cuando tome la decisión tome mi postulación porque sí, quiero ser candidato presidencial nuevamente”, afirmó Kast.

Respecto a un posible pacto con los partidos de la Nueva Mayoría, Kast expresó que “ante las improvisaciones pensamos que es difícil llegar a un acuerdo porque además estas primarias indican una serie de condiciones que claramente no se han analizado por parte de los partidos”.

Y subrayó que “lo que hemos señalado que debe ir el mejor candidato y nosotros nunca nos hemos negado a hacer primarias. Esperamos que inviten a candidatos independientes y republicanos a ser parte de esas primarias para definir si hay un candidato único o no, y sino tendremos que ir a las elecciones”.

Rechazo a permisos especiales

Tras la cita con el ministro del Interior, Víctor Pérez, el posible candidato presidencial de la ultraderecha rechazó el permiso especial que anunció el Gobierno y reiteró su solicitud de aplazar el Plebiscito ante la posibilidad de un rebrote de contagios por covid-19.

“Rechazamos estos permisos especiales y le insistimos al Gobierno que no están las condiciones para realizar este Plebiscito. No conocemos ningún país del mundo que en los últimos meses haya realizado una elección con alcance nacional, teniendo implementadas cuarentenas”, aseguró Kast.

Y agregó que “el Gobierno está promoviendo un Plebiscito irresponsable y cuyo resultado va a ser cuestionado por su ilegitimidad. Ningún país del mundo se ha arriesgado a hacer una elección en estas condiciones y la obsesión del Gobierno y de los políticos por llevar el proceso adelante, demuestra que para ellos la salud de las personas no está en primer lugar”.

/psg