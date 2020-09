El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pagó “muchos millones de dólares en impuestos” pero que se acogió a las normas de depreciación monetaria y reembolsos fiscales, y añadió que además tiene más activos que volúmenes de deuda.

El líder republicano emitió estas declaraciones en respuesta a un reportaje de The New York Times que afirmó que pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017.

Según la publicación, el Mandatario tampoco habría pagado ningún tipo de impuesto por ingresos en 10 de los últimos 15 años, debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés) que había perdido mucho del dinero que había ingresado.

“Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a reembolsos impositivos y ajustes por depreciación cambiaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Tengo una carga de deuda extremadamente baja. Tengo poca deuda en relación con el valor de activos”, agregó el Mandatario.

Ya el domingo, luego de la publicación del diario neoyorquino, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos” y reclamó a The New York Times la entrega de los documentos en los que se basa el artículo, algo a lo que se negó el matutino.

/psg