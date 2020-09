Gerald Marie (Reuters/archivo)

La justicia francesa abrió una investigación por presunta violaciones de menores contra Gérald Marie, ex jefe de la agencia de modelos Elite en Europa, tras acusaciones de ex modelos y de una periodista de la BBC, informó la fiscalía de París este lunes.

La investigación por “violación y agresión sexual”, y “violación y agresión sexual a menor” fue abierta este lunes y estará a cargo de la Brigada de Protección de menores, indicó a la AFP la misma fuente.

Otras tres ex modelos lo acusan son Carré Otis (ex esposa de Mickey Rourke), que dice haber sufrido “innumerables” violaciones por parte del ex jefe de Elite en 1986, cuando tenía 17 años.; Jill Dodd, cuando tenía 19, y Ebba Karlsson, cuando tenía 20 o 21.

Jill Dodd, Carre Otis y Ebba Karlsson compartieron fotos de su juventud, junto a los mensajes por las denuncias

La ex periodista de la BBC, Lisa Brinkworth, señaló que una noche de octubre de 1998, el empresario, con quien fue a una discoteca, “se sentó sobre ella” y “empezó a meterle el sexo en el bajo vientre”. La reportera se había infiltrado en la industria de la moda como modelo para investigar el tema del “comportamiento sexual inapropiado de algunos agentes de modelos” para un documental de la BBC. Según afirmó, el empresario le ofreció el equivalente a unos 600 euros si se acostaba con él y recalca que cuando ella se negó ocurrió el abuso.

Estos hechos podrían también haber prescrito. Marie no tenía un bajo perfil: además de participar en muchas fiestas, era conocido por haber estado casado con la top model Linda Evangelista desde 1987 hasta 1993. El directivo popularizó el concurso Elite Model Look a finales de los ochenta y es responsable del éxito de supermodelos como Naomi Campbell y la propia Evangelista.

Dos de las tres modelos denunciantes afirman haber sido violadas en el apartamento en el que residían en esa época, propiedad de Marie, mientras que la tercera sostiene que fue penetrada con los dedos en el despacho de un agente mientras le mostraba el ‘book’ de una modelo sueca y le decía que si quería tener el mismo éxito que ella debía darle algo a cambio.

Las tres ex modelos se pronunciaron en sus redes sociales con mensajes de fortaleza y unión, para incentivar a otras mujeres a denunciar casos de abuso.

“He trabajado diligentemente con otras almas valientes en los últimos meses para empujar la verdad y la justicia. Estoy agradecida de mis hermanas que encontraron su corazón de león, sus piernas guerreras, y se pararon conmigo detrás del telón peleando contra una fuerza muy oscura”, escribió Otis.

A su vez, Jill Dodd comentó: “Éramos tan jóvenes. Las aliento a arriesgarse a un camino hacia la sanación al hablar sus abusos sexuales. Compártanlo con alguien que confíen y comiencen el camino hacia la libertad. Estoy hablando abiertamente sobre haber sido violada por mi agente, Gérald Marie, en París”.

En tanto, Karlsson reflexionó que aunque muchos han aplaudido su decisión, otros han criticado desde el anonimato el haber roto el silencio después de tantos años. “Nunca hubiese podido hacer esto por mi cuenta, necesitábamos unirnos para ser escuchadas y toma mucho coraje ir juntas contra estos poderes. Creo que mi vida hubiese corrido peligro si hablaba, entonces me lo guardé por años, creyendo que era la única. No fue hasta que me di cuenta que había muchas más víctimas que me sané del dolor y retomé mi poder”.

La AFP intentó sin éxito contactar con el abogado de Marie. Este último dijo al Sunday Times el sábado que “niega categóricamente” las acusaciones.

(Con información de AFP y EFE)

