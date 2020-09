La alcaldesa Virginia Reginato, reaccionó a las declaraciones del ministro Enrique Paris, quien descartó la realización del Festival de Viña del Mar 2021 en febrero próximo.

En el programa A Esta Hora Se Improvisa, el titular de Salud fue claro en señalar que “el Festival de Viña no se puede hacer”, ya que “en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, no vamos a poder controlar a la gente”.

La mañana de este miércoles, y pese a las palabras de Paris sobre Viña 2021, Virginia Reginato anunció que citará a una “comisión ampliada”, integrado por la comisión organizadora del Festival y el concejo municipal, para estudiar opciones y realizar de igual manera el evento.

“Considerando que la salud está primero, durante varios meses hemos intercambiado opiniones y documentos con los canales concesionarios del festival, con el objeto de generar una alternativa que haga viable su realización. Estando ahora en octubre, y considerando la evolución del COVID-19, no se puede seguir hablando de opciones, llegó el momento de tomar decisiones respecto al festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo primero y que todos nos debemos cuidar”, sostuvo la jefa comunal.

Junto con eso, destacó que “en el mundo se están utilizando numerosas alternativas para llevar a cabo estos eventos. Por tal razón, he tomado la decisión de convocar a una comisión ampliada, integrada por la comisión festival y el concejo municipal, para definir qué alternativas nos permiten cuidar el valor patrimonial del festival junto con potenciar y reactivar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña del Mar, pero siempre resguardando la seguridad, entendiendo que estamos viviendo una situación excepcional y que la salud de las personas está primero”.

