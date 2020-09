Los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, válidos por la segunda quincena de septiembre, arrojaron que un 60% de los chilenos no ha visto la franja electoral de cara al plebiscito del 25 de octubre.

Del 40% de los entrevistados que sí las han visto, un 56,8% dijo pensar que la porción del Apruebo es “más creíble” y un 57,2% señaló que esa misma se identificaba más con ellos y que “los ha convencido más”.

En tanto, un 56,2% aseveró que la franja del Apruebo “los incentiva más para ir a votar” y 57,4% indicó que esta misma les “ha gustado más”.

Aprobación presidencial

De acuerdo al sondeo, el presidente Sebastián Piñera goza de un 24% de aprobación y un 67,2% de desaprobación, las mejores cifras en un mes y medio y dos meses y medio, respectivamente.

Por su parte, el gabinete mantuvo su desaprobación en un 73,3%, aunque la aprobación a su gestión aumentó del 13,6% al 17,5%.

Plebiscito

A 25 días del plebiscito constitucional del 25 de octubre, según Pulso Ciudadano, un 53,1% del padrón acudiría a las urnas.

Es decir, y en base a las cifras entregadas por el Servel el 28 de agosto, eso serían 7.856.780 de los 14.796.197 habilitados para sufragar en este referendo.

Tomando en cuenta el mismo grupo, la medición estimó que el Apruebo junto a la Convención Constituyente ganarían con un 83% y 66,8%, respectivamente.

Por el contrario, el Rechazo aglutinaría 13,4% de las preferencias y la Convención Mixta un 28,1% de los votos.

En tanto, un 43,5% de los encuestados afirmó considerar como alto o muy alto el riesgo de contagiarse con covid-19 participando en este ejercicio ciudadano.

Quienes indicaron que el riesgo sería “mediano” representaron el 34% de la muestra y un 22,4% comentó que – a su juicio – esto sería “muy bajo o bajo”.

Próximo presidente

Ante la pregunta “¿quién crees que será el próximo presidente de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera?” un 24,1% de los encuestados dijo que Joaquín Lavín.

En segundo lugar quedó Daniel Jadue, con un 12,7%; y el tercer puesto fue para Evelyn Matthei, con un 7,8%.

Completaron la lista la diputada Pamela Jiles, el ex candidato José Antonio Kast, el ex canciller Heraldo Muñoz, la ex carta del Frente Amplio Beatriz Sánchez, el economista Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y la alta comisionada ONU de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Otros” acumularon un 14,3% de las respuestas y la alternativa “no sé” se llevó el 21,3%. En tanto, “ninguno” se alzó con 2%.

/psg