Los presidentes de los partidos de Chile Vamos acudieron esta tarde a la sede del Servicio Electoral para ratificar su pacto para realizar primarias de alcaldes y gobernadores regionales el próximo 29 de noviembre, dando por cerrada la tensión que marcó el proceso y que puso en duda la continuidad del bloque oficialista.

De esta forma, según comentaron los propios líderes de la coalición, habrá elecciones internas en todas las zonas en donde exista competencia, destrabando de ese modo la situación de comunas como Vitacura, Viña del Mar, Lo Barnechea, Recoleta, Antofagasta, Padre Las Casas, La Unión y otras que eran reclamadas por dos o más partidos.

En tanto, sobre la situación de Providencia y Las Condes, en donde sus alcaldes, Evelyn Matthei y Joaquín Lavín podrían no competir para dedicarse solo a la elección presidencial, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, explicó que “puede ser que ambos no vayan a la reelección o que ambos vayan, o que uno de ellos vaya”, dejando abierta esa definición.

En cuanto a su evaluación del proceso, que estuvo marcado por los emplazamientos de Evópoli sobre el fin del bloque si no habían primarias, la líder gremialista indicó que “a mi me han tocado negociar distintas elecciones y la verdad es que uno tiene que ver el vaso medio lleno. Yo soy optimista y acá hay que ver el resultado final y esta fue una muy buena negociación”. “Acá, los partidos y particularmente RN y la UDI pusimos el bien de Chile por sobre los intereses personales. Había una postura de RN en la comuna de Vitacura, una de la UDI en Lo Barnechea, y finalmente lo que decidimos fue que la gente decidiera en ambas comunas y me parece que esa es la posición que primó”, recalcó.

En tanto, el senador de Evópoli, Felipe Kast, quien había sido uno de los más duros a la hora de defender las primarias, sostuvo que “hay que valorar el espíritu republicano de los cuatro partidos de Chile Vamos, que finalmente tomaron el camino de que sea la democracia que sea el método mediante el cual se van a elegir los candidatos”. “Siempre estas negociaciones son difíciles, y por eso se valora doblemente, cuando Chile pasa un momento crítico, que no se tomen estas decisiones entre cuatro paredes y que finalmente haya primado la cordura, la generosidad y la cohesión”, indicó.

En la misma línea, el líder del PRI, Rodrigo Caramori, manifestó que cabe destacar “la generosidad que mostraron los cuatro partidos, incluso partidos que durante muchos años tuvieron figuras que lideraron importantes comunas y hoy se han abierto a una competencia. Eso muestra que Chile Vamos hoy está más vigente que nunca”. Finalmente, el presidente de RN, Rafael Prohens, destacó que “salió todo muy bien, estamos muy contentos con los acuerdos que hemos tenido y esperamos que esta unidad del día de hoy se concrete hacia adelante en las parlamentarias y las presidenciales del futuro. Estamos muy satisfechos”.

DIFICIL NEGOCIACION

En todas partes del arco político se cuecen habas y la oposición y Chile Vamos están a contrarreloj porque a las 17:00 horas de ayer vencía el plazo para que los partidos políticos y sus distintas alianzas electorales formalicen los pactos de cara a las primarias municipales y de gobernadores regionales.

Fue un proceso marcado por los tironeos, los ultimátums, los mensajes por la prensa y las negociaciones de última hora para cumplir además con el otro plazo, de las 21:00 horas, cuando el Servicio Electoral recibió de forma presencial la inscripción de candidatos a primarias de alcaldes y gobernadores, mientras que hasta las 23:59 recibió estas inscripciones de manera virtual.

