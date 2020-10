Como todos sabréis Black Mirror es una serie de televisión antológica descrita como un híbrido de The Twilight Zone. Estrenada en 2011 habla sobre la ansiedades tecnológicas y posibles futuros. La serie creada por Charlie Brooker, es considerada como una obra maestra de la ciencia ficción, por su ingenio, estilo y por su sensibilidad emocional increíblemente seria. Pero sobre todo, es conocida por recordarnos que la tecnología con la que vivimos nuestro día a día podría llevarnos hacia un infierno distópico donde nuestra propia humanidad puede estar perdida. Y entre los 23 capítulos y 4 temporadas nos encontramos con Metalhead (Cabeza de metal).

La trama del capítulo 5 de la 4ª temporada es sencillo, un robot persigue a una mujer llamada Bella (Maxine Peake), y no se detendrá hasta atraparla. Pero no es un robot ordinario; es un perro robot al estilo de Boston Dynamics, con el elegante diseño de un dispositivo de alta gama y una implacable variedad de herramientas y tácticas a su disposición. A medida que el episodio pasa rápidamente en una serie de escenas de acción visceral, no hay ninguna conclusión más importante o una advertencia que se pueda extraer. Es solo un inquietante recordatorio de que el futuro se acerca y no se detendrá. Siempre. Hasta que estemos muertos. Y parece ser que no aprendemos de la ciencia ficción, ya que ahora los perros robots de Boston Dynamics están patrullando las calles de Canadá.

Controlando las calles de Canadá

Si eres un usuario habitual de Internet, seguro que habrás visto los videos de perros robot llamados Spot. Desde pastorear ovejas a distancia hasta ayudar a las personas a mantener la distancia social, son muchos los videos que demuestran su utilidad en la sociedad. Si bien las imágenes son sorprendentes, también pueden provocar verdadero terror, sobre todo si los ves en persona. Al igual que Nathan Kanasawe, quien tuvo esta sensación cuando vio a uno de estos perros robot patrullando una calle en Ontario, Canadá.

How many years away do you think we are from being hunted down by Boston Dynamics robot dogs for protesting the government https://t.co/nsrVD7Byy6

— Omar (@1Lcampesino) September 25, 2020