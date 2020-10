El CSD es y ha sido, desde hace muchos años, parte de esta administración en todas y cada una de las decisiones que se han tomado. Son pr otagonistas de este fracaso. Son parte del Grupo Controlador y han concurrido con su voto, no sólo a la designación de las actuales autoridades del Club, yendo en contra de las mayorías accionarias, sino que han apoyado todas las proposicion es a las cuales nosotros nos hemos opuesto y que son, en parte, responsables de la situación actual. Ambos directores, que representan al CSD en el Directorio de Blanco y Negro, son plenamente responsables de la situación actual del Club. Es feo y poco ético, tratar de ser parte del grup o controlador y oposición al mismo tiempo.

6.

El quiebre con el mundo periodístico.

Para agravar más la situación, y tal como se señaló en su oportunidad, el asesor de confianza del Presidente y del Vicepresidente es don Juan Carvajal. Nos opusimos tenazmente a su contratación. El Sr. Carvajal no sabe de fútbol. Maneja comunicacion almente el Club como si fuera un partido político lo que dista mucho del ambiente del deporte. Sabemos que el futbol es parte del día a día de muchos chilenos. Es un tema de nuestra sana convivencia. Politizarlo, manejarlo con filosofías de otros ambientes y extirpar a quienes nos ayudan a difundir la actividad, es de la mayor gravedad. El futbol es una actividad en la que participamos todos. No podemos excluir a aquellos con quienes trabajamos en el día a día. No podemos tener una administración cerrada a quienes son nuestros principales socios en la difusión de nuestra actividad.

7.

El pago al Vicepresidente eludiendo la toma de decisiones en Blanco y Negro.

Por último, hemos dejado el vergonzoso capítulo referente a cómo se han saltado lo resuelto por el Directorio de ByN. Se decidió, por motivos fundados, tal como fue explicado en su oportunidad, no otorgar a un director (Vicepresidente) un pago especial mensual, distinto al establecido por los accionistas en la Junta Ordinaria. No era necesario y no estaban las condiciones económicas para soportar esa carga. Respetar las decisiones del Directorio es fundamental en la sana convivencia de una administración. Se buscó una vía indirecta, en una sociedad que es dependiente en la consolidación de los resultados,como es la Inmobiliaria Estadio Colo Colo, generar una renta mensual, con un costo anual de alrededor de 60 millones de pesos, a un Director de la matriz, que incluso debió renunciar a la Presidencia de la Inmobiliaria. Se le encargó además, un trabajo que ya estaba encomendado a una comisión, liderada por don Marcelo Pablo Barticciotto, con una arquitecta contratada, todo lo cual fue suspendido por falta de recursos. Demás está decir que, nuevamente, el CSD avaló esta maniobra. Colo Colo no se merece vivir este tipo de situaciones.En conclusión, les hacemos un vibrante llamado a enmendar la marcha de nuestro Club, la familia colocolina lo va a agradecer.

Para esto, debemos respetar en su plenitud el gobierno corporativo de nuestra institución, definir un plan deportivo de mediano y largo plazo que esté por encima de los resultados, Colo Colo no puede seguir con el desfile de directores técnicos que ha tenido los últimos años, no se puede seguir contratando jugadores como un favor personal, se debe impulsar fuertemente el desarrollo de nuestra cantera para llegar al plan 60/40, apegarse a una administración financiera profesional basada en rigurosos criterios técnicos, cuidar el ambiente humanos dentro del Club con el objeto de recuperar nuestra mística a todo nivel, profesionalizar nuestra comunica ción con el medio periodística otorgán dole la importancia que se merece y definirnos, de una vez por todas, si vamos a luchar por el engrandecimiento de Colo Colo o no, pero si no lo vamos a hacer, rogamos hacerlo desde afuera y no desde adentro, porque eso no es ético. Rogamos a las principales autoridades del Club asumir sus responsabilidades en esta crisis, efectuar los cambios necesarios para enmendar el rumbo. Siempre contarán con nuestro leal apoyo en la medida que sea en estricto beneficio de Colo Colo y si es necesario, en esta oportunidad, generar renuncias en los principales cargos del Directorio y producir una reestructuración, contarán con nuestro respaldo, dejando en claro, desde ya, que nosotros no tenemos ninguna ambición personal. Nuestro interes es que se tomen las decisiones que sirvan para la obtenci ón de los éxitos deportivos que nuestra hinchada se merece y el engrandecimiento de nuestro querido Club.

Carlos Cortés

Diego González

Angel Maulén

Alfredo Stochwing